Общество

Российская газетаРоссийская газетаВрачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера

О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве. Еще один известный признак - проблемы со зрением, свидетельствуют данные американского Национального института старения. При этом у разных людей симптомы могут отличаться.
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с чего всё началось

Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера

Американские специалисты отмечают, что "первые симптомы могут быть различны у разных людей". Например, проблемы с памятью могут оказаться легким когнитивным расстройством, которое может привести, но не гарантированно ведет к болезни Альцгеймера.
РИА Новостивчера в 20:57

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Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера

Российская газета03:03

Медики назвали признаки развития Альцгеймера

РБК01:22

Медики назвали первые заметные симптомы болезни Альцгеймера

Life.ruвчера в 22:40

Ученые назвали главные признаки Альцгеймера

Газета.Ruвчера в 23:08

Медики назвали первые симптомы болезни Альцгеймера

Известиявчера в 21:10

Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера

РИА Новостивчера в 20:57

Медики рассказали о признаках начала болезни Альцгеймера

РЕН ТВвчера в 20:38
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Армия и оружие

В Пентагоне оправдались за провал американских систем Patriot

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.
Известия 07:11
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Единоборства

Усик готовится к дебюту в тяжелом весе вместе с Ковалевым

Украинский боксер Александр Усик тренируется вместе с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.
ProstoProSport 06:53
Политика

Глава МИД Украины сообщил о подготовке нового обмена заключенными с РФ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва и Киев активно работают над очередным обменом заключенными.
Газета.Ru 05:14
Футбол

«В Венесуэле растет преступность. Играя в футбол, я помогаю родным»: десять главных вопросов новичку «Зенита» Йордану Осорио

Кубок Америки придал мне уверенности, это помогало не волноваться.
Спорт день за днем 04:41
Политика

США введет санкции против Ирана

По сообщениям одного из крупнейших в мире международных агентств «Reuters», США приняли решения ввести серьезные санкции против Центрального Банка Ирана.
ГЛАС.RU вчера в 17:00
Армия и оружие

Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО

Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.
Discover24 вчера в 04:55
Наука

Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника

МедиаПоток 19 сентября в 12:48
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Происшествия

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Происшествия

Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже

Газета.Ru 04:23
Футбол

Пюэль может сменить Жардима в «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов.
Спорт-Экспресс 19 сентября в 05:34
Шоу-бизнес

46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа

Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Единоборства

Президент UFC: бой Нурмагомедова с Сен-Пьером может состояться

Красная весна вчера в 20:56
Шоу-бизнес

Иван Ургант опубликовал редкое фото младшей дочери в честь ее 4-летия

Сегодня младшей наследнице шоумена исполнилось 4 года, и в честь важной даты Ургант обнародовал свежий снимок дочери в своем микроблоге в Instagram.
Вокруг ТВ 03:58
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

ТАСС вчера в 06:34
Политика

Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России

Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.
РБК 05:58
Космос

Запуск японского грузового корабля «Конотори» к МКС вновь перенесен

Запуск вновь перенесен после анализа данных о траектории полета МКС и российского пилотируемого корабля "Союз МС-15", который должен пристыковаться к станции 25 сентября.
ТАСС 06:33
Армия и оружие

Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем

Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.
ТАСС 04:32
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Футбол

Кальдерон: Перес не хотел видеть Роналду в «Реале»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон отметил, что переход нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб десять лет назад был его заслугой, а не нынешнего руководителя клуба Флорентино Переса.
Чемпионат 05:20
Армия и оружие

Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу

В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 19 сентября в 13:42
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru вчера в 04:12
Наука

Нездоровая еда ухудшает долговременную память

Австралийские ученые выяснили, что употребление фаст-фуда влияет на ухудшение долгосрочной пространственной памяти.
Piter.tv вчера в 04:39
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Сингапура «Ф-1»

Пилот "Феррари" Шарль Леклер стал лучшим в третьей свободной практике 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура.
РИА Новости 07:18
Футбол

Гвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»

ProstoProSport 01:18
Экономика

Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан

Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Происшествия

В Одессе женщина-водитель въехала в толпу протестующих

В Одессе женщина за рулем Nissan въехала в толпу протестующих на пешеходном переходе.
Украина.ру 04:19
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