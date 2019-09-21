Американские специалисты отмечают, что "первые симптомы могут быть различны у разных людей". Например, проблемы с памятью могут оказаться легким когнитивным расстройством, которое может привести, но не гарантированно ведет к болезни Альцгеймера.

с чего всё началось

О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве. Еще один известный признак - проблемы со зрением, свидетельствуют данные американского Национального института старения. При этом у разных людей симптомы могут отличаться.

Армия и оружие В Пентагоне оправдались за провал американских систем Patriot Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

Политика Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Единоборства Усик готовится к дебюту в тяжелом весе вместе с Ковалевым Украинский боксер Александр Усик тренируется вместе с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.

Политика Глава МИД Украины сообщил о подготовке нового обмена заключенными с РФ Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва и Киев активно работают над очередным обменом заключенными.

Политика США введет санкции против Ирана По сообщениям одного из крупнейших в мире международных агентств «Reuters», США приняли решения ввести серьезные санкции против Центрального Банка Ирана.

Армия и оружие Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.

Происшествия Два офицера Росгвардии покончили с собой Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.

Футбол Пюэль может сменить Жардима в «Монако» Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов.

Шоу-бизнес 46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.

Шоу-бизнес Иван Ургант опубликовал редкое фото младшей дочери в честь ее 4-летия Сегодня младшей наследнице шоумена исполнилось 4 года, и в честь важной даты Ургант обнародовал свежий снимок дочери в своем микроблоге в Instagram.

Политика Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.

Космос Запуск японского грузового корабля «Конотори» к МКС вновь перенесен Запуск вновь перенесен после анализа данных о траектории полета МКС и российского пилотируемого корабля "Союз МС-15", который должен пристыковаться к станции 25 сентября.

Армия и оружие Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Футбол Кальдерон: Перес не хотел видеть Роналду в «Реале» Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон отметил, что переход нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб десять лет назад был его заслугой, а не нынешнего руководителя клуба Флорентино Переса.

Армия и оружие Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.

Наука Нездоровая еда ухудшает долговременную память Австралийские ученые выяснили, что употребление фаст-фуда влияет на ухудшение долгосрочной пространственной памяти.

Экономика Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.