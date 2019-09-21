Американские специалисты отмечают, что "первые симптомы могут быть различны у разных людей". Например, проблемы с памятью могут оказаться легким когнитивным расстройством, которое может привести, но не гарантированно ведет к болезни Альцгеймера.

с чего всё началось

О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве. Еще один известный признак - проблемы со зрением, свидетельствуют данные американского Национального института старения. При этом у разных людей симптомы могут отличаться.

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