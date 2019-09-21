Общество

Российская газетаРоссийская газетаВрачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера

О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве. Еще один известный признак - проблемы со зрением, свидетельствуют данные американского Национального института старения. При этом у разных людей симптомы могут отличаться.
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с чего всё началось

Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера

Американские специалисты отмечают, что "первые симптомы могут быть различны у разных людей". Например, проблемы с памятью могут оказаться легким когнитивным расстройством, которое может привести, но не гарантированно ведет к болезни Альцгеймера.
РИА Новостивчера в 20:57

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Медики назвали первые признаки болезни Альцгеймера

Комсомольская правда02:07

Медики рассказали о признаках начала болезни Альцгеймера

РЕН ТВвчера в 20:38

Ученые назвали главные признаки Альцгеймера

Газета.Ruвчера в 23:08

Медики назвали первые заметные симптомы болезни Альцгеймера

Life.ruвчера в 22:40

Медики назвали первые симптомы болезни Альцгеймера

Известиявчера в 21:10

Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера

РИА Новостивчера в 20:57

Медики назвали признаки развития Альцгеймера

РБК01:22
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Происшествия

Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

RT на русском вчера в 20:10
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Происшествия

Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу

Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
Pravda.Ru вчера в 04:56
Происшествия

В Финляндии завели дело о российских волкособах

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Политика

Трамп счел действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Происшествия

Корреа выведен из искусственной комы

Американский гонщик "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа был выведен из искусственной комы, сообщают французские СМИ.
Газета.Ru 03:15
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия вчера в 06:46
Игры

Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam

Запрет на перепродажу игр, которого пытаются добиться разработчики, противоречит законам Евросоюза, поскольку в этом регионе все товары, включая программное обеспечение, могут продаваться без разрешения производителя или первоначального продавца.
News.ru вчера в 10:33
Происшествия

В Рязанской области упал беспилотник

RT на русском 04:25
Гаджеты

В России стартовали продажи iPhone 11

В России начались официальные продаж новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max, представленных Apple 10 сентября.
Моллы.Ru вчера в 05:07
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Кино

Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа

UfacityNews.ru вчера в 11:17
Финансы

Как рискует Украина: «Курс доллара будет не 24,5 грн, а 35 грн и выше»

Национальный банк установил курс на минимальном значении в 2019 году — 24,61 гривен за доллар, также снизив его на 6 коп. по сравнению с прошедшим днем.
REGNUM 19 сентября в 09:42
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Общество

Врачи рассказали об опасностях использования смартфона в туалете

Врачи рассказали об опасностях использования смартфона в туалете.
Lenta.ru 02:06
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности

Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.
Актуальные Новости вчера в 07:32
Единоборства

Россиянин Ковалев поддержал украинца Усика

Газета.Ru 02:42
Футбол

ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Политика

Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 18 сентября в 11:36
Происшествия

Сын нашел изуродованное тело многодетной матери в Рыбинске

Московский Комсомолец 03:27
Политика

Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России

Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Кино

«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»

Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor вчера в 15:09
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

RT на русском вчера в 14:19
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 19 сентября в 10:28
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 18 сентября в 10:55
Политика

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика

Голландский музей засекретил место хранения крымского золота

Голландцы отказались сказать, где хранят скифское золото.
Газета.Ru 03:17
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