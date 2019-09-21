Общество

Российская газетаРоссийская газетаВрачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера

О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве. Еще один известный признак - проблемы со зрением, свидетельствуют данные американского Национального института старения. При этом у разных людей симптомы могут отличаться.
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с чего всё началось

Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера

Американские специалисты отмечают, что "первые симптомы могут быть различны у разных людей". Например, проблемы с памятью могут оказаться легким когнитивным расстройством (Mild Cognitive Impairment, MCI), которое иногда — но не всегда — приводит к болезни Альцгеймера.
РИА Новостивчера в 20:57

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Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера

Российская газета03:03

Медики назвали признаки развития Альцгеймера

РБК01:22

Медики рассказали о признаках начала болезни Альцгеймера

РЕН ТВвчера в 20:38

Медики назвали первые заметные симптомы болезни Альцгеймера

Life.ruвчера в 22:40

Медики назвали первые симптомы болезни Альцгеймера

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Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера

РИА Новостивчера в 20:57

Ученые назвали главные признаки Альцгеймера

Газета.Ruвчера в 23:08
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Происшествия

В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой

Девять человек, по предварительным данным, погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.
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Общество

В Башкирии девочку с деформированным лицом определят в детсад

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Террористы после поражения бегут из Сирии в другие страны

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Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая

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Происшествия

Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
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Армия и оружие

США разместили в Персидском заливе эсминец с системой ПРО

Телеканал CBS передал в субботу, что США разместили в Персидском заливе эсминец USS Nitze, оснащенной системой противоракетной обороны Aegis.
Московский Комсомолец 06:43
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Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

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Происшествия

Сын нашел изуродованное тело матери под мостом в Рыбинске

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Квят продолжит выступать за «Торо Россо» в сезоне-2020

Российский гонщик Даниил Квят продолжит выступать за команду "Формулы-1" "Торо Россо" в следующем сезоне, об этом заявил советник компании Red Bull по автоспорту Хельмут Марко.
РИА Новости 08:11
Общество

В Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

RT на русском 03:22
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
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Рассекреченные донесения ЦРУ о жизни за «занавесом»

Рассекреченные архивы ЦРУ показывают, как создавался социалистический лагерь с точки зрения американцев.
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Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Общество

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
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Происшествия

Получившие ожоги в Турции дети доставлены на Урал

Двое детей, которые получили ожоги на курорте в Турции, доставлены в Екатеринбург.
REGNUM 08:41
Происшествия

Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане

В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.
Газета.Ru 08:02
Экономика

Минприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз

Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей.
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Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
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Скабеева ответила поглумившейся над Россией украинской журналистке

Журналистка Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» резко отреагировала на заявление украинской журналистки Янины Соколовской о том, что Украина глумится над Россией, «труп» которой проплывает мимо.
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Армия и оружие

В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму

В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
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BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
Недвижимость

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.
РИА Новости 18 сентября в 09:55
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
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СК завел дело после наезда на полицейского в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, наехавшего на автомобиле на полицейского при его попытке проверить документы, по факту происшествия заведено уголовное дело.
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Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Политика

В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
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Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже

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Врачи предупредили об опасности проживания в однокомнатных квартирах

Газета.Ru 07:09
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