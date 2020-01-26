Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВрачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу. В интервью барселонскому изданию La Vanguardia Гомес Вера заявил, что план тренировок и питания лучше разделить на две фазы.
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4 лучших продукта для восстановления после тренировки

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Названы сжигающие жир и наращивающие мышцы продукты

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Семь продуктов для сжигания жира и наращивания мышц

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Врач рассказал, какая еда поможет быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Российская газетавчера в 23:55

Ученые назвали продукты, которые помогают сжигать жир и наращивать мышечную массу

Слово и Дело24 января в 12:12

Врачи назвали помогающие быстро сжечь жир продукты

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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
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Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

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Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

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Huawei готовит акцию со скидками в 15 тысяч рублей на свои смартфоны

Скидки более 10 тысяч рублей получат сразу три модели смартфонов от Huawei – Mate 20, P30 Pro и Mate 20 Pro, при этом последняя подешевеет сразу на 15 тысяч.
Faktom 23 января в 09:40
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Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице

Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.
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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
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МИД Ирана: виновный в крушении украинского Boeing находится в тюрьме

Военнослужащий, который по ошибке сбил украинский Boieng 737, находится в тюрьме, сообщает агентство ISNA со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа.
Rambler News Service вчера в 04:21
Общество

Китайские эпидемиологи назвали источником коронавируса диких животных

Китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV были дикие животные.
Известия 08:59
Здоровье

Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса

Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Газета Кемерова вчера в 23:43
Гаджеты

Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10

Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Rusargument 24 января в 03:00
Футбол

Гвардиола: «„Ливерпуль“ был бы чемпионом и в Испании, Италии и Германии»

Очевидно, что Ливерпуль выиграет АПЛ, но они стали бы чемпионами и в Испании, Италии и Германии.
Soccer.ru 03:23
Происшествия

Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Кабардино-Балкарии

УМВД по Кабардино-Балкарии проводит служебную проверку, после того, как пьяный полицейский сбил пешехода, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
Интерфакс 08:43
Политика

Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским

РБК 06:43
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске

На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.
Газета.Ru 08:56
Здоровье

Пятерых китайских студентов в Иркутске проверяют на коронавирус

Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, были госпитализированы с респираторным заболеванием.
Национальная служба новостей вчера в 05:52
Политика

Депутат Госдумы ответила на заявление Водонаевой о рожающем быдле

Красная весна 06:45
Футбол

Гол Наингголана помог «Кальяри» сыграть вничью с «Интером»

«Интер» не смог обыграть «Кальяри» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 1:1.
ProstoProSport 08:27
Общество

Задержан отправивший в США секретную военную радиостанцию калужанин

Как сообщает РЕН ТВ, из Калужской области в США пытались отправить российскую военную радиостанцию Р-853B1 "Варево-1".
Газета.Ru 07:23
Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM вчера в 23:56
Спорт

Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира

Газета.Ru 08:03
Происшествия

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Российская газета 07:31
Происшествия

В Кургане посетитель сауны открыл стрельбу и ранил четырех человек

Посетитель сауны в Кургане устроил стрельбу из пневматического оружия по отдыхающим, сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СКР региона.
Интерфакс 05:00
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
Фигурное катание

Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки

Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Говорит Москва вчера в 23:10
Биатлон

Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе завоевал золото в масс-старте на 15 км на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
RT на русском 07:03
Общество

Актера Павла Прилучного разыскивают судебные приставы

Судебные приставы разыскивают известного российского актера.
Аргументы недели 00:37
Общество

Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства

Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).
Lenta.ru 03:57
Наука

Ученые допустили возможность заражения раком

Канадские ученые пришли к выводу о возможной заразности неинфекционных заболеваний, в том числе рака, диабета, ожирения и болезней сердца.
Газета.Ru 07:44
Общество

В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Газета.Ru вчера в 23:21
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