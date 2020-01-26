Общество

РИА НовостиРИА НовостиВрачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу. В интервью барселонскому изданию La Vanguardia Гомес Вера заявил, что план тренировок и питания лучше разделить на две фазы.
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4 лучших продукта для восстановления после тренировки

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Врачи назвали помогающие быстро сжечь жир продукты

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Lenta.ru 09:20
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Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости».
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Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске

Газета.Ru 08:56
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Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

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Режиссер Римас Туминас негативно высказался о Домогарове

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Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
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Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом

Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
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Канадские ученые допустили возможность заражения раком

В ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.
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Туроператор Tez Tour объявил о прекращении продажи туров на остров Хайнань (Китай) в связи с распространившимся коронавирусом нового типа.
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Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).
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Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
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Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки

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По темпам развития гиперзвукового проекта Китай обгоняет РФ и США, заявили в КНР

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За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

Lenta.ru 07:44
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В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru 24 января в 09:39
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