Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВрачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу. В интервью барселонскому изданию La Vanguardia Гомес Вера заявил, что план тренировок и питания лучше разделить на две фазы.
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Врач рассказал, какая еда поможет быстро сжечь жир и нарастить мышцы

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Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

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Medical Note24 января в 08:37
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