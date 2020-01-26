Общество

РИА НовостиРИА НовостиВрачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу. В интервью барселонскому изданию La Vanguardia Гомес Вера заявил, что план тренировок и питания лучше разделить на две фазы.
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Семь продуктов для сжигания жира и наращивания мышц

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Lenta.ru07:18

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Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

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Врач рассказал, какая еда поможет быстро сжечь жир и нарастить мышцы

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Ученые назвали продукты, которые помогают сжигать жир и наращивать мышечную массу

Слово и Дело24 января в 12:12

4 лучших продукта для восстановления после тренировки

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