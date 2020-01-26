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РИА НовостиВрачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу. В интервью барселонскому изданию La Vanguardia Гомес Вера заявил, что план тренировок и питания лучше разделить на две фазы.
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Ученые назвали продукты, которые помогают сжигать жир и наращивать мышечную массу
Слово и Дело24 января в 12:12
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