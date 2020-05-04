Режим самоизоляции призван сократить масштабы распространения коронавируса. Находясь дома, многие занимаются массой полезных дел — самообразованием, физкультурой или хобби, уделяют больше времени родным. Однако пребывание в четырех стенах может стать причиной появления вредных привычек.

с чего всё началось

Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни. Об этом "Вечерней Москве" рассказали диетолог Александра Кириленко и иммунолог Анатолий Устющев.

Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции

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