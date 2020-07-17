Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВрачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19

По прогнозам главы Минздрава Михаила Мурашко, первую отечественную вакцину рассчитывают зарегистрировать в середине августа. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось

Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, рассказал РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости11:02

Подробнее о событии

Глава Центра Гамалеи назвал неподходящую для вакцинации группу людей

РБК12:03

Новая вакцина от коронавируса подойдет не всем

Телеканал 360°11:46

В России назвали исключающие применение вакцины от COVID-19 заболевания

Известия10:30

Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19

РИА Новости11:02

Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса

RT на русском10:46

Создаваемая вакцина от коронавируса не подойдет определенной группе людей

Газета.Ru10:44

Стало известно, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вести.Ru11:36
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Наука

Низкокалорийная диета оказалась эффективна при лечении рака

Evo-rus.com 08:07
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Происшествия

Журналиста «Медиазоны» обвиняют в неповиновении полицейскому, сломавшему ему руку

Корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который получил травму на избирательном участке в Санкт-Петербурге, вызвали в полицию для составления трех административных протоколов.
Коммерсантъ 12:13
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Политика

ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России

"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в I полугодии - на 3,7%, следует из данных Росстата.
ТАСС 12:08
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Шоу-бизнес

Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45
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Шоу-бизнес

Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

Напомним, о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович заговорили через две недели после развода актера с Агатой Муцениеце.
Вокруг ТВ 03:53
3
Происшествия

Прошли прения по делу о гибели президента компании Total

Прения сторон по скандальному уголовному делу о гибели Кристофа де Маржери прошли в Солнцевском райсуде Москвы лишь спустя три года после начала процесса.
Коммерсантъ 10:31
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

РИА Новости 11:44
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news вчера в 10:56
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Происшествия

Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Республике Калмыкии Павла Батаева, которого подозревают в пособничестве терроризму.
РБК 10:48
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Общество

Азербайджанцы устроили акцию у посольства Армении в Лондоне

В Лондоне 150 уроженцев Азербайджана устроили акцию протеста у посольства Армении, сообщили в азербайджанском посольстве.
Интерфакс 11:14
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Армия и оружие

Двое украинских диверсантов убиты при попытке проникнуть в ДНР

Басурин Представитель ДНР уточнил, что потери ВСУ — двое убитых.
REGNUM 09:46
1
Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
2,9K
Политика

Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать премьеру РФ Михаилу Мишустину о "странных вещах", происходящих во время кампании по выборам главы Белоруссии.
РИА Новости 10:44
21
Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
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Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
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Происшествия

В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной

Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 06:38
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Авто

Компания Toyota показала седан Corolla GR Sport

Японская компания Toyota презентовала новую версию модели Corolla под названием GR Sport.
Goroday.ru 11:25
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Evo-rus.com 11:21
437
Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
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Происшествия

Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма

Полицейские пресекли в Крыму деятельность финансовой пирамиды, которая действовала в крупных городах полуострова.
ИА Крыминформ 10:54
Армия и оружие

Российский Су-57 может «ослепить» F-35 и F-22, сделав их беспомощными

Боевая машина пятой генерации Су-57 обладает весомым преимуществом в бою над F-35 и F-22, благодаря наличию передового комплекса радиоэлектронной борьбы, получившей название «Гималаи».
ГЛАС.RU 06:58
3
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
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Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре

СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
3
Политика

На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы

Lenta.ru 03:13
3
Общество

Строители «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку

Напомним, сегодня утром, 17 июля, несколько сотен рабочих, завершающих строительство «Лахта Центра», объявили забастовку, потребовав от компании-работодателя выплаты зарплаты за предыдущие месяцы.
Коммерсантъ 11:39
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Происшествия

Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы

Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
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Футбол

Карпина оштрафовали на 100 тыс. рублей за критику РПЛ

Валерий Карпин Штраф: 100 тыс. Безусловно, главной фигурой сегодняшнего заседания должен был стать наставник "Ростова" Валерий Карпин.
Газета.Ru 11:13
1
Автоспорт

Марио Изола: Уик-энд обещает быть интригующим

Скорее всего, в субботу тоже будет мокро, а воскресная гонка может пройти под дождём.
F1news.ru 12:08
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