Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального
Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями. Пациента лечат атропином, являющимся противодействующим веществом.В источнике
С чего всё началось
Врачи немецкой клиники подтвердили интоксикацию у Навального
Алексей Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике Charite, продолжает оставаться в искусственной коме, в крови найдены следы интоксикации, не исключены последствия для нервной системы. Об этом говорится в сообщении клиники, распространенном в понедельник.
ТАСС10:41
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