Алексей Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике Charite, продолжает оставаться в искусственной коме, в крови найдены следы интоксикации, не исключены последствия для нервной системы. Об этом говорится в сообщении клиники, распространенном в понедельник.

ТАСС 10:41