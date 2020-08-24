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Областная газета
Областная газета

Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями. Пациента лечат атропином, являющимся противодействующим веществом.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Врачи немецкой клиники подтвердили интоксикацию у Навального

Алексей Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике Charite, продолжает оставаться в искусственной коме, в крови найдены следы интоксикации, не исключены последствия для нервной системы. Об этом говорится в сообщении клиники, распространенном в понедельник.
ТАСС10:41
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Эксперт: Проведенные в отношении Навального в Германии исследования могут быть недостоверными

Взгляд.ру15:50
Эхо Москвы

Рикошет: Немецкие врачи о состоянии Навального

Эхо Москвы14:18
Московский Комсомолец

Врачи немецкой клиники заявили об отравлении Навального

Московский Комсомолец10:30
Инфорос

Специалисты немецкой клиники Charite подтвердили отравление Навального

Инфорос10:55
ТАСС

Врачи немецкой клиники подтвердили интоксикацию у Навального

ТАСС10:41
Газета.Ru

Немецкие врачи рассказали о состоянии Навального

Газета.Ru12:26
Lenta.ru

Берлинская клиника заявила об отравлении Навального

Lenta.ru10:21

Камуфляжные рясы для священников представили на форуме «Армия-2020»

На VI международном форуме «Армия-2020», который открылся в Подмосковье, в экспозиции Главного храма Вооруженных сил представлены военно-полевые рясы для священнослужителей - в том числе камуфляжные.
Камуфляжные рясы для священников представили на форуме «Армия-2020»
Общественное телевидение России11:43
10

Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что операция по "эвакуации" Алексея Навального на Запад разворачивается по всем правилам гибридной войны, поэтому заявление "Шарите" о его "отравлении" абсолютно не удивляет.
Слово и Дело14:32
856

Путин указал на сокращение сельхозпроизводства в Ростовской области

На встрече с российским лидером Владимиром Путиным губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что власти планируют переломить в ближайшее время тенденцию падения объемов сельхозпроизводства.
Моя Москва.онлайн08:59
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Крупные устья кротовых нор позволят человеку пережить приливные силы

В результате физики установили, что пережить воздействие приливных сил человек способен при размере устья кротовой норы не менее полутора тысяч километров — это сопоставимо с размерами карликовых планет.
N+103:06
1

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости14:41
539

Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым.
Lenta.ru08:16
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В Башкирии снизился индекс промышленного производства

Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
REGNUM02:56
10

Ярмыш обратилась к СК после сообщения клиники о состоянии Навального

Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш выразила надежду на то, что Следственный комитет заведет уголовное дело по факту отравления оппозиционера.
РБК13:25
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