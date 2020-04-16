Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВрачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании. Высыпания, выявленные у зараженных коронавирусом, похожи на сыпь при ветряной оспе и кори, заявляется в ассоциации педиатров Италии.
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Политика

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"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
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Политика

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Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

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Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы

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Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
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Общество

В Удмуртии умерли первые два пациента, зараженные коронавирусом

Первые две смерти от коронавируса отмечены в Удмуртии, сообщил в четверг глава региона Александр Бречалов.
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