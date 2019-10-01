Общество

ИзвестияИзвестияЗаписавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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с чего всё началось

Менткевич освобожден от должности и.о. завотделением онкоцентра Блохина

Ранее сообщалось, что 26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России НМИЦ имени Н. Н. Блохина, подготовили заявления об увольнении.
ТАССвчера в 19:12

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Директор главного детского онкоцентра РФ раскрыл число желающих уволиться врачей

URA.Ru06:20

Специалисты пообещали не оставить без лечения детей в НМИЦ им. Блохина

ТАСС07:38

Пятеро онкологов центра им. Блохина подали заявления об увольнении

Взгляд.ру06:24

Из центра имени Блохина уволились все детские онкологи

Дождь05:48

«А лечить кто будет?» Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина уволиться

BFM.ru07:52

Пять врачей онкоцентра Блохина в Москве подали заявления об уходе

Газета.Ru06:43

Развивается скандал вокруг медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина

Эхо Москвы07:31
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СМИ выяснили личность напавшего с ножом на сотрудника СК в Москве

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