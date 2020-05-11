7-8 мая по видеосвязи из больницы Мишустин провел совещания по социально-экономическим вопросам. Также 8 мая премьер-министр участвовал в совещании президента России в режиме видеоконференции с постоянными членами Совбеза.

с чего всё началось

Первые два были отдельными обращениями, в последующие разы Владимир Путин выступал перед заседаниями с участием членов правительства. Господин Мишустин сообщил о заболевании коронавирусом в конце апреля в ходе видеосвязи с президентом.

Мишустин не примет участие в совещании Путина по коронавирусу

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