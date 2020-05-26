Здоровье
Daily StormВрачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
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Политика
Die Welt: США проиграют от выхода из Договора об открытом небе
Берлин, 27 мая 2020, 00:47 — REGNUM Выход Соединённых Штатов из Договора об открытом небе — проигрышный ход, прежде всего, для самого Вашингтона, пишет 26 мая немецкое издание Die Welt.
REGNUM 17:47
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе соцсети Twitter
Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
RT на русском 18:19
Космос
Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 00:42
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
Политика
США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
Армия и оружие
Строительство новых объектов военно-морской базы в Новороссийске почти завершено
Строительство новых объектов Новороссийской военно-морской базы Цемесской бухте почти завершено.
ТК Звезда 19:27
Общество
Генерал ФСБ назвал Единый регистр населения подарком для спецслужб
Москва, 25 мая 2020, 14:42 — REGNUM Создание Единого федерального регистра населения, где будут сосредоточены данные о гражданах РФ, чревато рядом негативных последствий.
REGNUM вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала результаты экстремального похудения
Судя по всему, Ляйсан Утяшева – одна из немногих звезд, которая не только не набрала лишних килограммов на изоляции, но и еще больше похудела.
OvideO.ru 04:45
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
Общество
В России вступили в силу новые правила выдачи ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым правила приобретения полиса ОСАГО будут меняться в зависимости от характеристик водителя.
Ruposters.ru вчера в 09:04
Общество
Опрошенные россияне оценили «страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей
В среднем по стране показатель составляет 350 тысяч рублей, в зависимости от города – от 240 до 580 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на итоги опроса компании «Сбербанк Управление Активами».
Давыдов.Индекс 07:08
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Происшествия
Вандал осквернил мемориал Великой Отечественной войны в Черноголовке
Говорит Москва вчера в 07:20
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Единоборства
Генри Сехудо пропал из рейтингов UFC
Совсем недавно Генри Сехудо был чемпионом в двух весовых категориях, а теперь он уже не числится в официальных рейтингах UFC.
Юфсбет вчера в 01:00
Общество
В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с ранее диагностированной пневмонией и положительным результатом тестирования на коронавирус, сообщил оперштаб.
Ведомости 15:02
Общество
Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску
С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Футбол
«Бавария» обыграла «Боруссию» и оторвалась на семь очков в Бундеслиге
"Бавария" одержала победу в центральном матче 28-го тура Бундеслиги, справившись с дортмундской "Боруссией" благодаря единственному голу Йозуа Киммиха, и сделала решительный шаг к чемпионству.
Газета.Ru 17:12
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Как сообщил ранее на предполетном брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди руководитель программы полетов к МКС Кирк Ширман, в обсуждении деталей полета пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС участвовали российские специалисты.
ТАСС 17:03
Шоу-бизнес
Леди Гага обнажила грудь в кожаном топе с цепями
На кадре звезда позирует в черном кожаном топе, который обнажает нижнюю часть ее груди.
VSE42.RU вчера в 22:47
Энергетика
«Газпром» и Грузия договорились о цене на газ
В апреле 2019 года Грузия и «Газпром» договорились о закупках газа в малом количестве, однако объемы и цена этих поставок не разглашались.
Известия 14:07
Футбол
Такими темпами Головин может стать главной звездой «Монако»
Может остаться в команде и полузащитник Жоржиньо, которого многие поспешили отправить в Ювентус.
Советский спорт 03:13
Культура
Эрмитаж покажет выставку работ китайского художника на тему пандемии
Примерно 30 произведений представят зрителям на этой выставке: многие из этих работ эксклюзивны для Эрмитажа - они были созданы под впечатлением от посещения этого музея.
Ревизор.ру 13:28
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
Армия и оружие
Неизвестные атаковали колонну военных США в Сирии
На колонну американских военных и курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС) совершено нападение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 26 мая агентство САНА.
Известия 19:16
Политика
Познер предупредил США о гражданской войне
Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru 06:47
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ 24 мая в 15:49