с чего всё началось

Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.

Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе соцсети Twitter Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Космос Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости. 23

Политика США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны. 102

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Общество В России вступили в силу новые правила выдачи ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым правила приобретения полиса ОСАГО будут меняться в зависимости от характеристик водителя. 227

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Общество Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму. 131

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Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Как сообщил ранее на предполетном брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди руководитель программы полетов к МКС Кирк Ширман, в обсуждении деталей полета пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС участвовали российские специалисты. 1

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Футбол Такими темпами Головин может стать главной звездой «Монако» Может остаться в команде и полузащитник Жоржиньо, которого многие поспешили отправить в Ювентус.

Культура Эрмитаж покажет выставку работ китайского художника на тему пандемии Примерно 30 произведений представят зрителям на этой выставке: многие из этих работ эксклюзивны для Эрмитажа - они были созданы под впечатлением от посещения этого музея.

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов. 2,6K

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