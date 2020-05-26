с чего всё началось

Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.

Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Общество Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 6

Хоккей Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА ещё на один сезон В минувшем сезоне КХЛ Капризов провёл в составе ЦСКА 61 матч, в котором забросил 35 шайб и отдал 31 результативный пас.

Общество Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. 2

Транспорт Около Сызрани на трассе М-5 ограничено движение На трассе М-5 в районе Сызрани ограничено движение. На 901 километре, около поселка Новые Озерки, начинаются дорожные работы.

Происшествия В Алтайском крае зарегистрирована новая вспышка коронавируса Как уже сообщало ИА REGNUM, круг выявленных носителей коронавируса значительно расширяется за счёт новых вспышек SARS-CoV-2 в Барнауле. 2

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 4,2K

Космос Магнитное поле Земли начало ослабевать Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency. 10

Происшествия Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов. 5

Футбол Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива» Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.

Происшествия Задержан тренер ММА Владимир Осия Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 9

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,1K

Шоу-бизнес Пригожин ответил Шнурову стихами Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт. 504

Армия и оружие Пентагон призвал Россию и Турцию «прекратить военные действия» в Ливии США обратились к РФ и Турции с призывом «прекратить военные действия в Ливии» и переключиться на дипломатические меры и борьбу с терроризмом.

Общество В восьми населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения Кемерово, 27 мая 2020, 07:24 — REGNUM Оперативный штаб Кузбасса сообщил, что за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в восьми населённых пунктах региона. 45

Здоровье В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн. 1,8K

Шоу-бизнес Возлюбленную Нагиева из «Кухни» не узнали на фото с мужем В сериале девушка сыграла роль стервочки Фото: кадр из сериала "Кухня" 25 мая у ее супруга был день рождения, и она выложила фотографию с нежным поцелуем, которую они однажды сделали на Шри-Ланке.