с чего всё началось

Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.

Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Политика Экс-канцлер Германии назвал посла Украины «карликом» — Deutsche Welle Берлин, 27 мая 2020, 08:54 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, сообщило 27 мая издание Deutsche Welle. 1

Энергетика МЭА рассказало о перспективах сланцевой отрасли в США Затраты на добычу сланцевой нефти в 2020 году в США сократятся на 50% по сравнению с прошлым годом на фоне COVID-19, однако "хоронить" сланцевую отрасль слишком рано, говорится в новом ежегодном отчете Международного энергетического агентства World Energy Investment 2020 (WEI 2020).

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 67

Политика Джо Байден назвал Дональда Трампа «абсолютным дураком» Джо Байден - потенциальный конкурент Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США - назвал действующего главу Белого дома "абсолютным дураком". 100

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1K

Хоккей Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА Оба игрока подпишут новые контракты. Об этом сообщил сайт «Матч ТВ». Хоккеисты сыграют за московский клуб в сезоне 2020/21.

Общество Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.

Происшествия СК начал проверку после смерти студентки в общежитии Екатеринбурга Свердловские следователи начали проверку после смерти студентки из Гвинеи в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. 1

Политика Юваль Харари предсказал появление обреченных на безработицу людей В беседе с РБК израильский историк Юваль Харари сделал прогнозы о дальнейшей автоматизации труда.

Происшествия В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 63

Политика В США назвали условие оперативной подготовки ядерных испытаний «Думаю, это может произойти относительно оперативно», — сообщил представитель Пентагона, отвечая на вопрос издания Defense News о проведении ядерных испытаний в короткие сроки по техническим или геополитическим соображениям. 3

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 4,8K

Технологии Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему. 14

Космос Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая. 10