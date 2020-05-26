Здоровье
Daily StormВрачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.РБКвчера в 13:50
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Врачи просят Путина ввести мораторий на уголовные дела против них на время пандемии
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Врачи попросили у президента ввести мораторий на уголовные дела в отношении медиков
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