с чего всё началось

Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.

Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Армия и оружие США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил. 449

Происшествия Пожаловавшуюся на изнасилование блогершу захотела арестовать полиция Как сообщает Youm7, ролик вскоре стал вирусным, и им заинтересовалась полиция: сперва они арестовали подозреваемого в сексуальном насилии мужчину, а затем захотели задержать и девушку.

Экономика Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 1,4K

Энергетика «Газпром» и Грузия договорились о цене на газ В апреле 2019 года Грузия и «Газпром» договорились о закупках газа в малом количестве, однако объемы и цена этих поставок не разглашались. 7

Хоккей Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон", в девятый раз в карьере стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи".

Общество К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей Евгений Тишковец отметил, что до конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за все дни с начала месяца. 3

Политика Путин кинул ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 2,4K

Общество Росавиация отметила готовность авиакомпаний к возобновлению перевозок «Первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации проинформировал экспертов общественных советов о том, что российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок», — говорится в сообщении Росавиации.

Политика Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина 29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия». 656

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 2K

Технологии В работе Twitter произошел сбой Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в среду в ряде стран.

Шоу-бизнес Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой. 10

Политика Die Welt: США проиграют от выхода из Договора об открытом небе Берлин, 27 мая 2020, 00:47 — REGNUM Выход Соединённых Штатов из Договора об открытом небе — проигрышный ход, прежде всего, для самого Вашингтона, пишет 26 мая немецкое издание Die Welt.

Здоровье В Краснодарском крае выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом По данным на 25 мая, в Краснодарском крае выявили еще 90 зараженных коронавирусной инфекцией. Возраст заболевших - от 3 до 85 лет. 1K

Наука Выявлен новый способ передачи коронавируса Китайские ученые установили, что коронавирус передается не только контактным или воздушно-капельным путями. 71

Происшествия В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны Майкоп, 26 мая 2020, 13:13 — REGNUM Уголовное дело возбуждено против главы Садовского сельского поселения в Красногвардейском районе Адыгеи, где в период действия в регионе режима самоизоляции были проведены похороны с участием нескольких сотен человек. 15