с чего всё началось

Медицинские работники во временной больнице, находящейся в комплексе «Крокус Экспо» в Подмосковье, анонимно пожаловались на недостаточное количество средств индивидуальной защиты, 23 мая заявил телеканал «Настоящее время». Больница была возведена для лечения людей, зараженных коронавирусом COVID-19.

Врачи пожаловались на нехватку лекарств в больнице в «Крокус Экспо»

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