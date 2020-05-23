Общество
ИА Красная ВеснаВрачи пожаловались на нехватку лекарств в больнице в «Крокус Экспо»
Медицинские работники во временной больнице, находящейся в комплексе «Крокус Экспо» в Подмосковье, анонимно пожаловались на недостаточное количество средств индивидуальной защиты, 23 мая заявил телеканал «Настоящее время». Больница была возведена для лечения людей, зараженных коронавирусом COVID-19.
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с чего всё началось
О том, что во временном госпитале не хватает используемых для лечения с COVID-19 препаратов — антиагрегантов и антикоагулянтов, средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких, рассказали телеканалу «Настоящее время» медики, пожелавшие остаться неназванными.Новая газета15:41
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