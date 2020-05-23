с чего всё началось

Медицинские работники во временной больнице, находящейся в комплексе «Крокус Экспо» в Подмосковье, анонимно пожаловались на недостаточное количество средств индивидуальной защиты, 23 мая заявил телеканал «Настоящее время». Больница была возведена для лечения людей, зараженных коронавирусом COVID-19.

Врачи пожаловались на нехватку лекарств в больнице в «Крокус Экспо»

Политика В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот. 119

Армия и оружие «Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы. 131

Технологии Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа. 118

Наука Создан бионический глаз, который лучше человеческого Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего. 64

Армия и оружие ДНР заявила о подавлении огневых точек украинской армии Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило, что ее подразделения подавили огневые точки украинской армии, с которых утром 22 мая наносились удары по предместьям Ясиноватой. 1,9K

Экономика Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество. 11

Общество В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня Ограничительные меры по новому коронавирусу в Свердловской области продлены до 1 июня. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. 130

Здоровье Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 565