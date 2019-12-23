В советские годы манная каша считалась символом правильного завтрака. В ней действительно немало белка — клейковины, но проблема в том, что других полезных веществ почти нет.

с чего всё началось

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова заявила, что не рекомендует питаться манной кашей, так как витаминов и других полезных веществ в ней почти нет.

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