Общество
Аргументы и ФактыВрачи предупредили об опасности манной каши
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова заявила, что не рекомендует питаться манной кашей, так как витаминов и других полезных веществ в ней почти нет.
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с чего всё началось
В советские годы манная каша считалась символом правильного завтрака. В ней действительно немало белка — клейковины, но проблема в том, что других полезных веществ почти нет.НТВ21 декабря в 07:50
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Шоу-бизнес
Елена Воробей перевоплотилась в Собчак и спародировала ее свадьбу
Происшествия
В Петербурге бетоновоз упал в Неву
По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
Гаджеты
Появились первые результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT
На выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, компания AMD покажет новые видеокарты Radeon RX 5600 XT.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая прокомментировала роман Петросяна и его помощницы
Ведущая передачи «Аншлаг» высказалась насчет истории Евгения Петросяна, который взял в жены свою молодую помощницу.
Здоровье
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Ученые предупреждают, что обильное потение ночью может указывать на возникновение онкологии.
Политика
Эксперт оценил остановку работы Allseas над «Северным потоком — 2»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Allseas работала до "последней минуты", пока президент США Дональд Трамп не подписал закон об обороне, в котором упоминаются санкции против "Северного потока —2".
Происшествия
В Екатеринбурге в ДТП погиб пешеход
Внедорожник отбросило на пешеходов после столкновения с другим автомобилем в Екатеринбурге, один мужчина погиб, несовершеннолетняя девочка госпитализирована с тяжелой травмой головы, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта вышла замуж за своего чернокожего приятеля
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика отправилась учиться в Нью Йорк и, похоже, встретила там свою любовь в лица афроамериканца.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии в России
Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Общество
Белоруссия подписала дорожную карту по отмене роуминга с Россией
«В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи России и Беларуси подписана „дорожная карта“ по отмене роуминга на территории Союзного государства», — приводит сообщение РИА «Новости».
Происшествия
На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист
На Чукотке 22 декабря в окрестностях поселка Эгвекинот сошла мощная снежная лавина.
Общество
Власти Москвы записали видеообращение из-за лжеминирования школ
В трехминутном ролике замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей и учеников не паниковать в связи с участившимися угрозами о минировании и эвакуациях.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Политика
Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
Общество
Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы.
Политика
Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
Общество
Матвиенко призвала правительство запретить продажу снюсов
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента России обратится к правительству страны с просьбой запретить продажу снюсов.
Политика
Украина согласовала часть списков для обмена пленными в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже согласована часть списков для обмена пленных в Донбассе, но для того, чтобы забрать всех удерживаемых, необходимо доработать списки.
Политика
Пушков оценил приостановку работы Allseas над «Северным потоком — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter написал, что американские санкции осложняют окончание строительства "Северного потока — 2", однако они не делают завершение работ невыполнимыми.
Футбол
Гиггз: Бэйл равнодушен к критике со стороны «Реала»
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Реала» Гарета Бэйла.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Кино
Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
Экономика
На мост в районе Новой Жизни выделили 42 миллиона рублей
Почти 23 миллиона выделены на предоставление социальных выплат безработным гражданам, 5,7 миллиона - на обеспечение льготников лекарствами, 3 миллиона - на капремонт многоквартирных домов.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Общество
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
Политика
В Германии назвали сроки строительства «Северного потока – 2»
Координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер выразил надежду, что «Северный поток – 2» будет достроен во второй половине 2020 года.
Гаджеты
Назван лучший смартфон 2019 года
Специалисты издания The Guardian назвали лучшим смартфоном 2019 года OnePlus 7T Pro. В России цены на модель начинаются от 44 тысяч рублей.
Гаджеты
В Китае стартуют продажи новых Super SIM-карт
В понедельник, 23 декабря, в Гуанчжоу стартуют продажи новых экспериментальных Super SIM-карт.