Коронавирус

ТАССТАССПервичный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы

Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы. Это один из четырех регионов России, где ранее не было инфицированных. Об этом сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол в видеобращении к жителям республики, размещенном на его официальной странице "ВКонтакте".
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Предварительный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы

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Врачи предварительно подтвердили коронавирус у восьми жителей Тувы

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Первичный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы

ТАСС00:05

Плюс восемь в Тыве: Республика Алтай — единственный регион Сибири, где нет коронавируса

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Предварительный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы

РИА Новостивчера в 22:10

В Туве выявили первые 8 случаев заражения коронавирусом

SM Newsвчера в 16:03

Служащий из Красноярска приехав в Туву, заразил местную семью коронавирусом

Московский Комсомолец Тывавчера в 15:24
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1459 и достигло 10 131 в 81 регионе.
ТАСС 03:46
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Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости вчера в 01:47
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Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM 07 апреля в 11:02
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«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
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Кино

Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще всего игравших злодеев

Роберт Де Ниро возглавил список актеров, которым чаще всего в кино доставались роли злодеев. Об этом пишет издание The Independent.
Piter.tv 01:46
Общество

За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах

За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах. Об этом сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом.
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Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Политика

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса прошлой осенью

В ноябре прошлого года представители американской разведки предупреждали, что в китайском городе Ухань распространяется инфекция, и ее распространение поменяет образ жизни и работы многих людей, а также создаст угрозу для населения, пишет ABC со ссылкой на два источника.
Газета.Ru вчера в 16:28
Общество

Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:28
Общество

Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил об уходе на самоизоляцию из-за подтвержденного коронавируса у его пресс-секретаря.
РБК 02:53
Футбол

Игроки «Локомотива» отказались идти на понижение зарплаты из-за Сёмина

7 апреля прошёл новый раунд переговоров между игроками «Локомотива» и руководством.
Metaratings 04:17
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
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Певец Николаев признался, что переболел пневмонией

Газета.Ru 02:35
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Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Политика

Помпео заявил о пересмотре объема финансирования ВОЗ со стороны США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне, что страна пересмотрит объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она действует неэффективно и не дает должных результатов.
Известия вчера в 20:09
Футбол

«Барселона» отказалась бесплатно забрать Виллиана

ГЛАС.RU вчера в 23:50
Общество

В Италии российские врачи приняли первых больных с коронавирусом

Вести.Ru вчера в 22:54
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Газета.Ru 02:11
Общество

ВЦИОМ: 69 процентов опрошенных назвали ситуацию в своей жизни хорошей

Оказалось, подавляющее число — 69 процентов респондентов – считают ситуацию, сложившуюся в их жизни и семье, хорошей.
Вести.Ru 04:35
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

Lenta.ru 04:27
Политика

Порошенко призвал принять закон о банковском регулировании на Украине

Верховная рада должна принять закон о банковском регулировании на ближайшем внеочередном заседании, чтобы спасти Украину от дефолта, заявил в четверг экс-президент страны, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 04:22
Происшествия

СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве

Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
RT на русском 03:27
Происшествия

У кассира Белорусского вокзала выявили коронавирус

У кассира Белорусского вокзала, выявили коронавирус, сотрудницу отправили на карантин, помещения касс дезинфицировали, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
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Финансы

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
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Общество

В Татарстане выявлены 9 новых случаев заражения коронавирусом

Два случая заболевания – завозные, оставшиеся жители республики заразились контактным путем.
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Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Экономика

Правительство изменило объемы финансирования госпрограмм

Правительство подготовило пакет постановлений о внесении изменений почти в два десятка госпрограмм, в том числе об увеличении финансирования программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 55 млрд рублей в текущую трехлетку, пишет «Коммерсант».
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IFAB внёс изменения в правила игры рукой и офсайда

Совет объяснил, в каких случаях будут фиксировать игру рукой: при определении нарушения правил граница между плечом и рукой проходит по линии подмышки.
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Общество

Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

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Bloomberg: мировая экономика может потерять $5 трлн за два года

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недополучить за два года более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит.
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