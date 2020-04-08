Коронавирус
ТАССПервичный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы
Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы. Это один из четырех регионов России, где ранее не было инфицированных. Об этом сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол в видеобращении к жителям республики, размещенном на его официальной странице "ВКонтакте".
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Плюс восемь в Тыве: Республика Алтай — единственный регион Сибири, где нет коронавируса
Московский Комсомолец01:21
Служащий из Красноярска приехав в Туву, заразил местную семью коронавирусом
Московский Комсомолец Тывавчера в 15:24
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1459 и достигло 10 131 в 81 регионе.
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Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
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Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
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«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Кино
Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще всего игравших злодеев
Роберт Де Ниро возглавил список актеров, которым чаще всего в кино доставались роли злодеев. Об этом пишет издание The Independent.
Общество
За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах
За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах. Об этом сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Политика
Американская разведка предсказала пандемию коронавируса прошлой осенью
В ноябре прошлого года представители американской разведки предупреждали, что в китайском городе Ухань распространяется инфекция, и ее распространение поменяет образ жизни и работы многих людей, а также создаст угрозу для населения, пишет ABC со ссылкой на два источника.
Общество
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Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил об уходе на самоизоляцию из-за подтвержденного коронавируса у его пресс-секретаря.
Футбол
Игроки «Локомотива» отказались идти на понижение зарплаты из-за Сёмина
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Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
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Певец Николаев признался, что переболел пневмонией
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Политика
Помпео заявил о пересмотре объема финансирования ВОЗ со стороны США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне, что страна пересмотрит объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она действует неэффективно и не дает должных результатов.
Футбол
«Барселона» отказалась бесплатно забрать Виллиана
Общество
В Италии российские врачи приняли первых больных с коронавирусом
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы
Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Общество
ВЦИОМ: 69 процентов опрошенных назвали ситуацию в своей жизни хорошей
Оказалось, подавляющее число — 69 процентов респондентов – считают ситуацию, сложившуюся в их жизни и семье, хорошей.
Политика
Порошенко призвал принять закон о банковском регулировании на Украине
Верховная рада должна принять закон о банковском регулировании на ближайшем внеочередном заседании, чтобы спасти Украину от дефолта, заявил в четверг экс-президент страны, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
Происшествия
СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве
Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
Происшествия
У кассира Белорусского вокзала выявили коронавирус
У кассира Белорусского вокзала, выявили коронавирус, сотрудницу отправили на карантин, помещения касс дезинфицировали, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
Финансы
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению
Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
Общество
В Татарстане выявлены 9 новых случаев заражения коронавирусом
Два случая заболевания – завозные, оставшиеся жители республики заразились контактным путем.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Экономика
Правительство изменило объемы финансирования госпрограмм
Правительство подготовило пакет постановлений о внесении изменений почти в два десятка госпрограмм, в том числе об увеличении финансирования программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 55 млрд рублей в текущую трехлетку, пишет «Коммерсант».
Футбол
IFAB внёс изменения в правила игры рукой и офсайда
Совет объяснил, в каких случаях будут фиксировать игру рукой: при определении нарушения правил граница между плечом и рукой проходит по линии подмышки.
Экономика
Bloomberg: мировая экономика может потерять $5 трлн за два года
Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недополучить за два года более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит.