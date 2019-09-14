Шоу-бизнес

Discover24Discover24Врачи прекратили интенсивное лечение Анастасии Заворотнюк

На Telegram-канале Mash появилась новая информация по поводу состояния актрисы Анастасии Заворотнюк. Сообщается, что медики приняли решение прекратить интенсивное лечение звезды. Информация об этом появилась сегодня, 14 сентября.
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Медики перестали бороться за жизнь Заворотнюк

Телепрограмма09:02

Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк

URA.Ru08:53

Врачи Анастасии Заворотнюк готовят близких артистки к худшему

7Дней.ру12:02

Опустили руки: врачи прекратили лечение тяжелобольной Заворотнюк

Дни.ру08:56

СМИ: врачи прекратили интенсивное лечение Анастасии Заворотнюк

Московский Комсомолец08:48

Врачи прекратили интенсивную терапию Анастасии Заворотнюк

Вокруг ТВ11:00

Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк

Lenta.ru08:51
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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