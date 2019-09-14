Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruВрачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк

Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash. Такое решение было принято после ухудшения состояния артистки. Она остается в больнице под наблюдением.
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«Лошадиные дозы лекарств сделают только хуже»: почему Заворотнюк могли отключить от интенсивной терапии

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Мнение эксперта: медики не прекращали бороться за Заворотнюк

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Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк

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Врачи Анастасии Заворотнюк готовят близких артистки к худшему

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Опустили руки: врачи прекратили лечение тяжелобольной Заворотнюк

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Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии

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Врачи прекратили интенсивную терапию Анастасии Заворотнюк

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Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
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Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса

Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
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«Торпедо» оказалось сильнее «Краснодара-2» и сохранило лидерство в ФНЛ

«Торпедо» одолело «Краснодар-2» в матче 13-го тура первенства ФНЛ и сохранило лидерство в турнирной таблице.
Sportbox.RU 12:52
Политика

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в субботу, что кандидатура представителя города в Совете Федерации Валентины Матвиенко вновь будет предложена на этот пост.
Вести.Ru 08:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо сына Платона от Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо своего сына от Жанны Фриске.
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Появилось видео с места ДТП с девятью погибшими в Ярославской области

В Сети появилось видео с места аварии в Ярославской области, где лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и грузовик.
Известия 06:03
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске

Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.
Время Пресс вчера в 06:13
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Политика

Трамп и Нетаньяху поговорили о взаимной обороне

Американский лидер Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили возможность подписания о взаимной обороне.
Вести.Ru 11:50
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Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Lenta.ru 09:20
Футбол

Кононов не планирует подавать в отставку после поражения от «Урала»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался после поражения от екатеринбургского "Урала" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:33
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NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»

РИА Новости 09:11
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Экономика

Материнский капитал увеличат впервые за пять лет

Последний раз правительство пересматривало сумму материнского капитала в 2015.
Комсомольская правда вчера в 10:35
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Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

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Хоккей

«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик», одержав шестую победу подряд

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Хоккей

НХЛ объявила о трехматчевой дисквалификации Кузнецова

Национальная хоккейная лига приняла решение дисквалифицировать нападающего "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгения Кузнецова на три матча регулярного чемпионата НХЛ за употребление кокаина.
Вести.Ru 11:06
Авто

Новый Land Rover Defender представлен официально

Новый Land Rover Defender будет представлен на рынке в двух версиях — 90 и 110.
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Космос

Телескоп WFIRST поможет раскрыть судьбу Вселенной и темной материи

Новая миссия продвинет исследование тайны темной энергии способами, недоступными для других телескопов, путем картирования структуры материи и ее распределения по всему космосу, а также путем измерения большого количества отдаленных сверхновых.
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Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ

Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
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Политика

В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
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Энергетика

Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова

На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37
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Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске

Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
РИА Новости вчера в 05:47
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Здоровье

Работу стволовых клеток улучшит простая еда

Зеленый чай, черный шоколад и куркума улучшают работу стволовых клеток. Об этом заявил доктор из США Уильям Ли.
Соловей.Инфо 12 сентября в 05:15
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«Шахтёр» обыграл «Зарю», уступая по ходу матча 0:2

В матче 9-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» обыграл луганскую «Зарю» со счётом 4:3. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».
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Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
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Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
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Шоу-бизнес

Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
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Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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