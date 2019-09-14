Шоу-бизнес
Lenta.ruВрачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк
Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash. Такое решение было принято после ухудшения состояния артистки. Она остается в больнице под наблюдением.
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Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Футбол
«Торпедо» оказалось сильнее «Краснодара-2» и сохранило лидерство в ФНЛ
«Торпедо» одолело «Краснодар-2» в матче 13-го тура первенства ФНЛ и сохранило лидерство в турнирной таблице.
Sportbox.RU 12:52
Политика
Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга
Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в субботу, что кандидатура представителя города в Совете Федерации Валентины Матвиенко вновь будет предложена на этот пост.
Вести.Ru 08:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо сына Платона от Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо своего сына от Жанны Фриске.
Дни24 вчера в 12:50
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с девятью погибшими в Ярославской области
В Сети появилось видео с места аварии в Ярославской области, где лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и грузовик.
Известия 06:03
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске
Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.
Время Пресс вчера в 06:13
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Политика
Трамп и Нетаньяху поговорили о взаимной обороне
Американский лидер Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили возможность подписания о взаимной обороне.
Вести.Ru 11:50
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru 09:20
Футбол
Кононов не планирует подавать в отставку после поражения от «Урала»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался после поражения от екатеринбургского "Урала" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:33
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Экономика
Материнский капитал увеличат впервые за пять лет
Последний раз правительство пересматривало сумму материнского капитала в 2015.
Комсомольская правда вчера в 10:35
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик», одержав шестую победу подряд
Советский спорт 12:30
Хоккей
НХЛ объявила о трехматчевой дисквалификации Кузнецова
Национальная хоккейная лига приняла решение дисквалифицировать нападающего "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгения Кузнецова на три матча регулярного чемпионата НХЛ за употребление кокаина.
Вести.Ru 11:06
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
Новый Land Rover Defender будет представлен на рынке в двух версиях — 90 и 110.
Ugpressa.ru 11 сентября в 15:31
Космос
Телескоп WFIRST поможет раскрыть судьбу Вселенной и темной материи
Новая миссия продвинет исследование тайны темной энергии способами, недоступными для других телескопов, путем картирования структуры материи и ее распределения по всему космосу, а также путем измерения большого количества отдаленных сверхновых.
AstroNews.ru 12:41
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 08:37
Политика
В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика
Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
Вести.Ru 11:22
Энергетика
Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37
Фигурное катание
Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске
Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
РИА Новости вчера в 05:47
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Здоровье
Работу стволовых клеток улучшит простая еда
Зеленый чай, черный шоколад и куркума улучшают работу стволовых клеток. Об этом заявил доктор из США Уильям Ли.
Соловей.Инфо 12 сентября в 05:15
Футбол
«Шахтёр» обыграл «Зарю», уступая по ходу матча 0:2
В матче 9-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» обыграл луганскую «Зарю» со счётом 4:3. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».
Чемпионат 13:10
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Шоу-бизнес
Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм
Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт вчера в 15:30
Политика
Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18