Сегодня в СМИ вновь появились неутешительные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк, которой диагностировали рак мозга. По данным СМИ, звезда «Моей прекрасной няни», которую вчера врачи ввели в искусственную кому, страдает от частичного паралича.

Происшествия Житель Коми попался на убийстве из-за селфи с телом Инцидент произошел в октябре 2018 года в Воркуте, где во время застолья местный житель убил приятеля и сфотографировался на фоне его тела.

Политика Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе 14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале» На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.

Энергетика США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.

Здоровье Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.

Шоу-бизнес Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу 13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.

Политика В Германии считают, что Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что принятое судом ЕС решение по газопроводу Opal носит политический характер и направлено на частичное вытеснение России с рынка.

Общество Самого опытного космонавта списали по здоровью Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов - Федора Юрчихина.

Общество На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.

Политика Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.

Происшествия Пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Здоровье Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Кино Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли» В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.

Политика Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.

Авто «ГАЗ» представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4» Автомобиль в рамках обновления обзавелся видоизмененной передней частью кузова, модернизированным передним мостом со ШРУСами, новой «раздаткой», увеличенным передаваемым моментом и управляемым электроприводом.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Гаджеты Новая уязвимость SIM-карты позволяет шпионить за пользователями Новая уязвимость SIM-карты под названием SimJacker позволяет шпионить за пользователями.

Футбол «Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России по футболу Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.