Шоу-бизнес
Вокруг ТВВрачи прекратили интенсивную терапию Анастасии Заворотнюк
Сегодня в СМИ вновь появились неутешительные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк, которой диагностировали рак мозга. По данным СМИ, звезда «Моей прекрасной няни», которую вчера врачи ввели в искусственную кому, страдает от частичного паралича.
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Шоу-бизнес
Андрей Разин назвал причину болезни Анастасии Заворотнюк
Lisa.ru вчера в 10:15
Происшествия
Житель Коми попался на убийстве из-за селфи с телом
Инцидент произошел в октябре 2018 года в Воркуте, где во время застолья местный житель убил приятеля и сфотографировался на фоне его тела.
Известия вчера в 21:21
Политика
Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе
14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.
Известия вчера в 23:13
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Энергетика
США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке
Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета вчера в 20:26
Здоровье
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости вчера в 15:38
Здоровье
К чему может привести употребление сыра, поведали медики
ГлавУфа вчера в 02:57
Шоу-бизнес
Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу
13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.
Известия вчера в 15:49
Здоровье
Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса
Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
NashGorod.ru вчера в 03:54
Армия и оружие
Российские военные доставили в Сирию 2,5 тонны гумпомощи. 12 сентября
Новостной фронт 12 сентября в 04:26
Политика
В Германии считают, что Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что принятое судом ЕС решение по газопроводу Opal носит политический характер и направлено на частичное вытеснение России с рынка.
ФАН вчера в 23:20
Общество
Самого опытного космонавта списали по здоровью
Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов - Федора Юрчихина.
РИА Новости вчера в 20:33
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ дает шанс молодым игрокам. Они заслуживают этого»
Sports.ru вчера в 14:12
Общество
На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов
На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.
РБК вчера в 23:04
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец 13 сентября в 06:27
Происшествия
Пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске
Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата.
Известия вчера в 22:08
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 13 сентября в 09:14
Кино
Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»
В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания 13 сентября в 07:52
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости вчера в 03:05
Авто
«ГАЗ» представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»
Автомобиль в рамках обновления обзавелся видоизмененной передней частью кузова, модернизированным передним мостом со ШРУСами, новой «раздаткой», увеличенным передаваемым моментом и управляемым электроприводом.
Daily-Motor.Ru 13 сентября в 02:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Армия и оружие
Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения
ТАСС 12 сентября в 04:00
Гаджеты
Новая уязвимость SIM-карты позволяет шпионить за пользователями
Новая уязвимость SIM-карты под названием SimJacker позволяет шпионить за пользователями.
UfacityNews.ru вчера в 17:17
Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС вчера в 11:24
Происшествия
В Крыму три человека пострадали от нападения волков
Российская газета вчера в 11:34
Армия и оружие
Далеко слежу: войска ПВО получили наземный АВАКС
В России испытывают «наземный АВАКС» с элементами искусственного интеллекта.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В Ярославской области в аварии с автобусом погибли семь человек
Автобус с людьми двигался из Ярославля, по предварительной информации в его салоне находились 27 пассажиров и водитель.
КП - Ярославль вчера в 05:15
Фигурное катание
Щербакова чисто исполнила четверной лутц на турнире в Италии
Газета.Ru вчера в 15:47