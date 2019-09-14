Шоу-бизнес

Вокруг ТВВокруг ТВВрачи прекратили интенсивную терапию Анастасии Заворотнюк

Сегодня в СМИ вновь появились неутешительные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк, которой диагностировали рак мозга. По данным СМИ, звезда «Моей прекрасной няни», которую вчера врачи ввели в искусственную кому, страдает от частичного паралича.
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Медики перестали бороться за жизнь Заворотнюк

Телепрограммавчера в 09:02

Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк

URA.Ruвчера в 08:53

Опустили руки: врачи прекратили лечение тяжелобольной Заворотнюк

Дни.рувчера в 08:56

Врачи Анастасии Заворотнюк готовят близких артистки к худшему

7Дней.рувчера в 12:02

СМИ: врачи прекратили интенсивное лечение Анастасии Заворотнюк

Московский Комсомолецвчера в 08:48

Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк

Lenta.ruвчера в 08:51

Врачи прекратили интенсивное лечение Анастасии Заворотнюк

Life.ruвчера в 09:10
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:28, Вашингтон
Происшествия

Вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии

Пилот вертолета, выполнявшего рейс на территории Оймяконского района Якутии, перестал выходить на связь, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:25
Футбол

Сёмин поддержал мальчика с причёской Ибрагимовича

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин записал видеообращение к четверокласснику Прохору из Сосновоборска, у которого возникли проблемы в школе из-за причёски в стиле шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
RT на русском 13 сентября в 08:31
Общество

В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»

В Кемерово в память о погибших в результате пожара в "Зимней вишне" на месте сгоревшего торгового центра открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18
Политика

В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
РИА Новости вчера в 21:18
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров отреагировал на болезнь Анастасии Заворотнюк

Близкий друг семьи Анастасии Заворотнюк Дмитрий Дибров с ужасом отреагировал на новости о болезни артистки.
Регион online 13 сентября в 10:06
Армия и оружие

В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США

Экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.
РИА Новости вчера в 23:41
Общество

Синоптики рассказали, когда осенний холод вновь сменится на тепло

Синоптики Гидрометцентра рассказывают о том, что прохладная погода, которая сейчас накрыла Центральный Федеральный округ продержится недолго - до середины следующей недели.
Первый Тульский вчера в 06:43
Политика

Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости вчера в 03:05
Авто

80-летний лимузин ЗИС продают в Новосибирске за 75 миллионов

За семиместный советский лимузин ЗИС-101 1938 года выпуска продавец запрашивает 75 млн рублей.
Новосибирские новости вчера в 08:09
Футбол

Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку

Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК вчера в 13:53
Авто

Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями

Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe вчера в 07:32
Политика

В Фанаре нашли «виновного» в ситуации с церковью на Украине

В Константинопольском патриархате возложили ответственность за ситуацию с церковью на Украине на митрополита Пирейского Серафима, выступившего против предоставления автокефалии "новой церкви", в Фанаре обвинили его также в "систематическом укреплении российского арсенала".
РИА Новости 00:52
Политика

Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции

Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден сообщил, что попросил убежище во Франции еще в 2013 году, и хотел бы, чтобы французский президент Эмманюэль Макрон его предоставил.
Коммерсантъ вчера в 18:17
Экономика

Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК

Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59
Политика

Украина решила подготовить пакет мер для жителей Донбасса

Украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Известия 01:12
Политика

В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России

В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 13 сентября в 06:21
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов

Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.
ИнфоСМИ 13 сентября в 03:57
Армия и оружие

В ЛНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков

Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 00:58
Энергетика

«Нафтогазу» не стоит выдвигать ультиматумы «Газпрому», считает украинский эксперт

Эксперт отметил, что все дело в "странной" позиции руководства "Нафтогаза" в отношении "Газпрома" — либо заключать контракт на десять лет, либо выплачивать компенсацию.
Народные новости 00:50
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал творчество Билли Айлиш и Монеточки

Российский певец и композитор Юрий Лоза подверг критике американскую исполнительницу Билли Айлиш и российскую артистку Монеточку.
Политическая Экспертиза вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова

Киркоров спел свою песню, а Собчак и Богомолов станцевали под нее медленный танец.
Невские Новости вчера в 03:45
Здоровье

Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга

Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество

Одобрено первое в истории лекарство от аллергии на арахис

Первое лекарство: в США признали эффективность препарата от аллергии на арахис Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый лекарственный препарат от аллергии на арахис.
ТК Звезда вчера в 22:47
Гаджеты

Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей

iReactor 13 сентября в 18:43
Политика

Оскорбившая тулунцев чиновница объяснила свое отсутствие на работе

Взгляд.ру вчера в 05:39
Происшествия

Пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске

Известия вчера в 22:08
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло

Число погибших в результате ДТП с автобусом под Ярославлем увеличилось.
Газета.Ru вчера в 14:10
Политика

В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов

Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.
ТАСС 13 сентября в 16:39
Финансы

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.
RT на русском 13 сентября в 09:22
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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