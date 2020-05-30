с чего всё началось

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.

Якутский шаман признан опасным для себя и окружающих

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