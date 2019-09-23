Шоу-бизнес
Ugpressa.ruВрачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
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Политика
Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным
Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.
ТАСС 11:49
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Кино
Появился новый тизер полнометражного продолжения «Во все тяжкие»
Фильм Netflix о Джесси Пинкмане в исполнении Аарона Пола увидит свет 11 октября.
Пятый канал 05:53
Экономика
В Приамурье планируют вернуть региональную доплату к пенсиям
Бюджет Приамурья сохранит социальную направленность — на реализацию мероприятий государственных программ, входящих в социальный блок, запланировано 54% расходов областного бюджета или 33,3 миллиарда рублей.
ИА Порт Амур 05:38
Культура
Соловьев рассказал об эмоциональных съемках своей телепрограммы
Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал об эмоциональных съемках передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", где гости программы довели журналиста своим "либеральным бредом".
Народные новости 18:24
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru 16:52
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
Хоккей
«Тампа» подписала Пойнта на три года
Пойнт защищает цвета «Тампы» последние три года. В сезоне-2018/19 он провел 79 матчей в регулярном чемпионате, набрав 92 (41+51) очка.
Спорт-Экспресс 13:20
Политика
DPA: четыре страны ЕС договорились о механизме распределения мигрантов
Германия, Италия, Мальта и Франция заключили предварительное соглашение о распределении спасенных в море мигрантов, сообщает в понедельник агентство DPA со ссылкой на главу МВД Мальты Майкла Фарруджу.
ТАСС 11:09
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38
Космос
Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
В феврале 2018 года в Роскосмосе сообщили, что при производстве жидкостных ракетных двигателей для семейства ракет-носителей "Ангара", "Союз-5" и "Союз-2" будут использоваться аддитивные технологии.
ТАСС 19:10
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости 15:18
Политика
Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала
Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
REGNUM 07:37
Экономика
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.
РБК 17:00
Политика
Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
Коммерсантъ 07:27
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Армия и оружие
Роскосмос отказывается от своей самой мощной ракеты
Популярная механика 03:36
Экономика
Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ
Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Политика
Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат
Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать против батальона «Азов».
Lenta.ru 14:00
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru вчера в 04:01
Политика
Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 16:53
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25