Если в 70 лет человек ходит энергично, как в молодости, у него практически 100-процентные шансы прожить дольше 80 лет. К такому выводу пришли японские геронтологи в результате многолетнего исследования.

с чего всё началось

Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

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