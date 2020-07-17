Коронавирус
RT на русскомВрачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, рассказал РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.РИА Новости11:02
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СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
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Горбачев ответил Пушкову на обвинение в «геополитической капитуляции»
Первый президент СССР Михаил Горбачев ответил сенатору Алексею Пушкову на обвинения в «геополитической капитуляции» в 1990 году.
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Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
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Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать премьеру РФ Михаилу Мишустину о "странных вещах", происходящих во время кампании по выборам главы Белоруссии.
РИА Новости 10:44
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Рабочие «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
Ранее в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, в пятницу устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров".
РИА Новости 09:48
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Алексей Столяров (Лексус) прокомментировал отзыв двух польских дипломатов из ООН после разговора пранкеров с президентом Анджеем Дудой.
РИА Новости 09:58
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
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Гендиректора «Зенита» оштрафовали за слова о «Спартаке»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова про "Спартак", произнесенные им на прошлой неделе.
Российская газета 09:13
Общество
В «Р-Фарм» рассказали о планах поставлять вакцину во множество стран
Репик добавил, что «Р-Фарм» будет выступать в роли «своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран — в 30—50 стран».
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Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки армии по поручению Путина
Внезапную проверку армии, инициированную президентом России, главнокомандующим вооруженными силами страны Владимиром Путиным, сняли на видео.
Lenta.ru 10:38
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Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства
Напомнив, что уже существуют премии в области литературы и искусства, которыми награждают представителей обоих государств на "Славянском базаре", он добавил, что ПК Союзного государства занят поиском новых проектов.
Российская газета 07:05
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Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
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REGNUM 08:50
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Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
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Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании
Волгоград, 17 июля 2020, 17:40 — REGNUM Самолет рейса Москва — Махачкала авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за сообщения о минировании.
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Происшествия
В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам
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Общество
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Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
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Максимальная скорость достигнет 180 км/ч. Новый Skoda Enyaq iV получит три вида батареи - на 55, 62 и 82 кВтч.
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Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
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Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19