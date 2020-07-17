Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВрачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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с чего всё началось

Врачи рассказали, кому не подойдет новая вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, рассказал РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости11:02

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Врачи объяснили, кому не подойдет новая вакцина от коронавируса

Вечерняя Москва10:44

В центре им. Гамалеи назвали характеристики создаваемой вакцины от COVID-19

Говорит Москва10:47

Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса

RT на русском10:46

Создаваемая вакцина от коронавируса не подойдет определенной группе людей

Газета.Ru10:44

Врачи рассказали, кому не подойдет новая вакцина от коронавируса

РИА Новости11:02

Медик рассказал, кто может не получить новую вакцину от COVID-19

News.ru10:43

В России назвали исключающие применение вакцины от COVID-19 заболевания

Известия10:30
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Общество

Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области

Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости 05:32
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Общество

Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»

НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
РИА Новости 08:30
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru 08:26
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Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре

СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
Политика

Горбачев ответил Пушкову на обвинение в «геополитической капитуляции»

Первый президент СССР Михаил Горбачев ответил сенатору Алексею Пушкову на обвинения в «геополитической капитуляции» в 1990 году.
Взгляд.ру вчера в 06:30
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Политика

СБУ задержала 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Служба безопасности Украины отчиталась о задержании на украино-российской границе "опасной банды", во главе которой оказался 90-летний ветеран Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ 05:41
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Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
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Игры

Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt

Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt по качеству геймплея и рейтингам у игроков.
Дни24 04:35
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Общество

Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе

Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:41
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Политика

Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать премьеру РФ Михаилу Мишустину о "странных вещах", происходящих во время кампании по выборам главы Белоруссии.
РИА Новости 10:44
Общество

Рабочие «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку

Ранее в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, в пятницу устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров".
РИА Новости 09:48
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Политика

Пранкер рассказал, кто помог дозвониться до президента Польши

Алексей Столяров (Лексус) прокомментировал отзыв двух польских дипломатов из ООН после разговора пранкеров с президентом Анджеем Дудой.
РИА Новости 09:58
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
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Футбол

Гендиректора «Зенита» оштрафовали за слова о «Спартаке»

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова про "Спартак", произнесенные им на прошлой неделе.
Российская газета 09:13
2
Общество

В «Р-Фарм» рассказали о планах поставлять вакцину во множество стран

Репик добавил, что «Р-Фарм» будет выступать в роли «своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран — в 30—50 стран».
RT на русском 10:44
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки армии по поручению Путина

Внезапную проверку армии, инициированную президентом России, главнокомандующим вооруженными силами страны Владимиром Путиным, сняли на видео.
Lenta.ru 10:38
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Культура

Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства

Напомнив, что уже существуют премии в области литературы и искусства, которыми награждают представителей обоих государств на "Славянском базаре", он добавил, что ПК Союзного государства занят поиском новых проектов.
Российская газета 07:05
Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
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Экономика

Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
Вести.Ru 05:24
49
Происшествия

Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы

Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
4
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
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Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании

Волгоград, 17 июля 2020, 17:40 — REGNUM Самолет рейса Москва — Махачкала авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за сообщения о минировании.
REGNUM 10:40
Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
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Происшествия

В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам

Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM 09:38
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Общество

Все российские регионы преодолели пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
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Футбол

Экс-футболист «Спартака» Андре Шюррле завершил карьеру игрока в 29 лет

РИА Новости 08:55
Авто

Новый кроссовер Skoda вышел на тесты почти без камуфляжа

Максимальная скорость достигнет 180 км/ч. Новый Skoda Enyaq iV получит три вида батареи - на 55, 62 и 82 кВтч.
Car.ru вчера в 11:19
4
Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Рублю предсказали резкое укрепление к осени. Причиной станет рост цен на нефть и восстановление экономики.
Piter.tv вчера в 08:08
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Общество

Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение

Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
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Происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

РБК вчера в 16:19
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