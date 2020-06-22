Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВрачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19

По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств. Там уточнили, что у 30% вылечившихся от коронавируса в дальнейшем может развиться фиброз легких.
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с чего всё началось
По данным специалистов, каждый третий пациент, восстанавливающийся от COVID-19, может в дальнейшем всю жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств, пишет The Daily Telegraph
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