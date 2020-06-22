с чего всё началось

По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств. Там уточнили, что у 30% вылечившихся от коронавируса в дальнейшем может развиться фиброз легких.

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Финансы Россияне начали возвращать валюту в банки Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. 26

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Киберспорт Bloodstained: Curse of the Moon внезапно получит сиквел Создатели Bloodstained неожиданно представили продолжение спин-оффа Curse of the Moon, который стал духовным наследником Castlevania III: Dracula's Curse.