с чего всё началось

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.

Политика Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1,3K

Происшествия В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест. 29

Политика Клишас объяснил поправку о президентских сроках Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. 2,3K

Политика Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю» Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае. 9

Общество Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости". 31

Общество Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет "В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе. 4,2K

Политика Лукашенко прилетел в Москву на парад Победы Президент России Владимир Путин заверил, что торжественный парад в честь 75-й годовщины Великой Победы обязательно состоится, когда это позволит эпидемиологическая ситуация. 44

Общество В штате Вашингтон введут обязательное ношение масок Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил, что с пятницы ношение маски станет обязательным для жителей штата. 3

Экономика Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.

Общество В Новокузнецке проехал легендарный танк Т-34 24 июня в Кузбассе проходят торжественные марши в честь юбилея Победы. Так, в Новокузнецке проехал легендарный танк Т-34. 1

Политика Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой» Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Общество Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова. 5

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 13

Футбол Матч «Шинник» – «Урал» пройдет в Ярославле без зрителей Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 24 июня в Ярославле без зрителей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ярославского клуба Валерия Фролова.