Коронавирус

ИзвестияИзвестияВрачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
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с чего всё началось
— По некоторым оценкам, в Великобритании COVID-19, вероятно, были инфицированы около 3,5 миллиона человек, а это означает, что более 1 миллиона человек могут столкнуться с долгосрочными последствиями, — сказано в материале издания The Telegraph
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Вечерняя Москвавчера в 08:11

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Врачи рассказали, какие последствия ждут переболевших коронавирусом

News.ruвчера в 22:19

До 30% выздоровевших от коронавируса будут страдать от его последствий всю жизнь

Новые Известиявчера в 06:02

Стало известно о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19

Lenta.ruвчера в 21:50

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Известиявчера в 20:31

Врачи предупредили о долгосрочных последствиях для здоровья от COVID-19

Вечерняя Москвавчера в 08:11

Врачи предупредили о долгосрочных поражениях здоровья от COVID-19

РЕН ТВвчера в 07:05

Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19

Газета.Ruвчера в 22:09
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Общество

Кузбасский оперштаб сообщил о 28 новых случаях заражения коронавирусом

Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1424 пациента с коронавирусом, 543 человека вылечились, медицинскую помощь получают 873 пациента, восемь скончались.
REGNUM вчера в 00:54
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Политика

Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге.
Москва 24 вчера в 20:31
3
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 13:12
1,3K
Происшествия

В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест.
RT на русском вчера в 22:44
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Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 22 июня в 02:57
2,3K
Политика

Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае.
Газета.Ru вчера в 21:32
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Шоу-бизнес

Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru 22 июня в 16:43
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 22 июня в 06:36
2,4K
Общество

ВЦИОМ назвал долю планирующих голосовать за поправки к Конституции

Поправки к Конституции на предстоящем плебисците поддержат до 71% россиян.
Компания вчера в 08:33
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Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
31
Происшествия

Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского

Газета.Ru вчера в 16:19
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Происшествия

Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Газета.Ru вчера в 06:43
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
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Политика

Лукашенко прилетел в Москву на парад Победы

Президент России Владимир Путин заверил, что торжественный парад в честь 75-й годовщины Великой Победы обязательно состоится, когда это позволит эпидемиологическая ситуация.
MOS.news вчера в 13:58
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Общество

В штате Вашингтон введут обязательное ношение масок

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил, что с пятницы ношение маски станет обязательным для жителей штата.
РИА Новости вчера в 23:20
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Экономика

Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой

Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.
АБН вчера в 22:46
Общество

В Новокузнецке проехал легендарный танк Т-34

24 июня в Кузбассе проходят торжественные марши в честь юбилея Победы. Так, в Новокузнецке проехал легендарный танк Т-34.
Вести Кузбасс 00:34
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Авто

78-летний мужчина купил себе McLaren 720S Spider

McLaren показала специальную версию модели 720S под названием Le Mans Special Edition.
CarsWeek.ru 21 июня в 04:23
3
Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича

Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

Известия вчера в 22:53
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 22 июня в 07:00
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru вчера в 09:13
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Происшествия

Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора

Российская газета вчера в 13:51
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Общество

Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском вчера в 12:59
5
Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

REGNUM вчера в 17:02
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
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Футбол

Матч «Шинник» – «Урал» пройдет в Ярославле без зрителей

Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 24 июня в Ярославле без зрителей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ярославского клуба Валерия Фролова.
Коммерсантъ Ярославль 22 июня в 07:18
Здоровье

Врач предупредила о смертельной опасности сливочного масла

Употребление сливочного масла, в составе которого содержатся трансжиры, может привести к онкологическим заболеваниям и иному вреду для организма, сказала в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
РИА Новости вчера в 10:10
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

Газета.Ru вчера в 14:49
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