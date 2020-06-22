Коронавирус
ИзвестияВрачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
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с чего всё началось
— По некоторым оценкам, в Великобритании COVID-19, вероятно, были инфицированы около 3,5 миллиона человек, а это означает, что более 1 миллиона человек могут столкнуться с долгосрочными последствиями, — сказано в материале издания The Telegraph.Вечерняя Москвавчера в 08:11
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До 30% выздоровевших от коронавируса будут страдать от его последствий всю жизнь
Новые Известиявчера в 06:02
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Общество
Кузбасский оперштаб сообщил о 28 новых случаях заражения коронавирусом
Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1424 пациента с коронавирусом, 543 человека вылечились, медицинскую помощь получают 873 пациента, восемь скончались.
REGNUM вчера в 00:54
Политика
Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге.
Москва 24 вчера в 20:31
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 13:12
Происшествия
В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов
Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 22 июня в 02:57
Политика
Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае.
Газета.Ru вчера в 21:32
Шоу-бизнес
Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru 22 июня в 16:43
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия 22 июня в 06:36
Общество
ВЦИОМ назвал долю планирующих голосовать за поправки к Конституции
Поправки к Конституции на предстоящем плебисците поддержат до 71% россиян.
Компания вчера в 08:33
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Происшествия
Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Газета.Ru вчера в 06:43
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
Политика
Лукашенко прилетел в Москву на парад Победы
Президент России Владимир Путин заверил, что торжественный парад в честь 75-й годовщины Великой Победы обязательно состоится, когда это позволит эпидемиологическая ситуация.
MOS.news вчера в 13:58
Общество
В штате Вашингтон введут обязательное ношение масок
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил, что с пятницы ношение маски станет обязательным для жителей штата.
РИА Новости вчера в 23:20
Экономика
Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой
Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.
АБН вчера в 22:46
Общество
В Новокузнецке проехал легендарный танк Т-34
24 июня в Кузбассе проходят торжественные марши в честь юбилея Победы. Так, в Новокузнецке проехал легендарный танк Т-34.
Вести Кузбасс 00:34
Авто
78-летний мужчина купил себе McLaren 720S Spider
McLaren показала специальную версию модели 720S под названием Le Mans Special Edition.
CarsWeek.ru 21 июня в 04:23
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Известия вчера в 22:53
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 22 июня в 07:00
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
Происшествия
Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора
Российская газета вчера в 13:51
Общество
Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях
Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском вчера в 12:59
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
REGNUM вчера в 17:02
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
Футбол
Матч «Шинник» – «Урал» пройдет в Ярославле без зрителей
Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 24 июня в Ярославле без зрителей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ярославского клуба Валерия Фролова.
Коммерсантъ Ярославль 22 июня в 07:18
Здоровье
Врач предупредила о смертельной опасности сливочного масла
Употребление сливочного масла, в составе которого содержатся трансжиры, может привести к онкологическим заболеваниям и иному вреду для организма, сказала в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
РИА Новости вчера в 10:10
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru вчера в 14:49