Коронавирус
ИзвестияВрачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
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с чего всё началось
— По некоторым оценкам, в Великобритании COVID-19, вероятно, были инфицированы около 3,5 миллиона человек, а это означает, что более 1 миллиона человек могут столкнуться с долгосрочными последствиями, — сказано в материале издания The Telegraph.Вечерняя Москва08:11
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Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Общество
Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии
"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС 13:42
Здоровье
Отделение ЭКО возобновило работу в иркутской областной больнице
Иркутская областная клиническая больница возобновила с 23 июня плановый прием пациентов отделения вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) перинатального центра.
Наш Север 07:32
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
Происшествия
Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского
Украинские радикалы из партии "Национальный корпус" совершили нападение на депутата Рады от президентской партии "Слуга народа" Сергея Литвиненко.
Газета.Ru 16:19
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:47
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 21:18
Футбол
Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»
RT на русском 13:20
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском вчера в 01:27
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Общество
Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма
В сообщении регулятора указывается, что оштрафованные видеосервисы отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодежи, а также портят атмосферу в обществе.
Lenta.ru 23:06
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Здоровье
В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости 12:14
Политика
Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю»
Президент США Дональд Трамп вновь намекнул на ответственность Китая за распространение коронавируса в мире и предложил переименовать COVID-19 в «Ухань» или «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
Известия 21:42
Гаджеты
Компания Intel схитрила при сравнении своих процессоров с AMD
Компания Intel схитрила при сравнении своих процессоров с разработкой AMD.
Дни24 10:12
Футбол
«Ювентус» и «Барселона» договорились о трансфере Артура за 80 млн евро
Продолжаются переговоры по трансферу хавбека туринцев Миралема Пьянича в «Барселону». «Ювентус» оценивает боснийца в 70 миллионов евро.
ODDS.ru 11:24
Политика
WSJ: США сохраняют открытой возможность продления ДСНВ
Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-III), итоговое решение будет приниматься с учетом трех факторов, включая согласие Китая подключиться к соглашению.
ТАСС 22:16
Экономика
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 21 июня в 15:35
Культура
На Мамаевом кургане в Волгограде началась репетиция проекта «Победа»
На главной высоте России начался генеральный прогон федерального театрально-музыкального проекта «Победа».
Волгоградская правда 14:28
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Шоу-бизнес
Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Газета.Ru 05:06