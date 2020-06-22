Коронавирус

ИзвестияИзвестияВрачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось
— По некоторым оценкам, в Великобритании COVID-19, вероятно, были инфицированы около 3,5 миллиона человек, а это означает, что более 1 миллиона человек могут столкнуться с долгосрочными последствиями, — сказано в материале издания The Telegraph
.
Вечерняя Москва08:11

Подробнее о событии

Врачи рассказали, какие последствия ждут переболевших коронавирусом

News.ru22:19

Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19

Газета.Ru22:09

До 30% выздоровевших от коронавируса будут страдать от его последствий всю жизнь

Новые Известия06:02

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Известия20:31

Врачи предупредили о долгосрочных последствиях для здоровья от COVID-19

Вечерняя Москва08:11

Врачи предупредили о долгосрочных поражениях здоровья от COVID-19

РЕН ТВ07:05

Стало известно о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19

Lenta.ru21:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
3,8K
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
187
Шоу-бизнес

Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

Известия 22:53
208
Общество

Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии

"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС 13:42
49
Здоровье

Отделение ЭКО возобновило работу в иркутской областной больнице

Иркутская областная клиническая больница возобновила с 23 июня плановый прием пациентов отделения вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) перинатального центра.
Наш Север 07:32
Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
160
Происшествия

Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского

Украинские радикалы из партии "Национальный корпус" совершили нападение на депутата Рады от президентской партии "Слуга народа" Сергея Литвиненко.
Газета.Ru 16:19
8
Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:47
9
Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 21:18
88
Футбол

Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»

RT на русском 13:20
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
572
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
2,4K
Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
4,3K
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском вчера в 01:27
15
Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
946
Общество

Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма

В сообщении регулятора указывается, что оштрафованные видеосервисы отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодежи, а также портят атмосферу в обществе.
Lenta.ru 23:06
1
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия 18:15
62
Здоровье

В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса

Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости 12:14
1
Политика

Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю»

Президент США Дональд Трамп вновь намекнул на ответственность Китая за распространение коронавируса в мире и предложил переименовать COVID-19 в «Ухань» или «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
Известия 21:42
1
Гаджеты

Компания Intel схитрила при сравнении своих процессоров с AMD

Компания Intel схитрила при сравнении своих процессоров с разработкой AMD.
Дни24 10:12
1
Футбол

«Ювентус» и «Барселона» договорились о трансфере Артура за 80 млн евро

Продолжаются переговоры по трансферу хавбека туринцев Миралема Пьянича в «Барселону». «Ювентус» оценивает боснийца в 70 миллионов евро.
ODDS.ru 11:24
Политика

WSJ: США сохраняют открытой возможность продления ДСНВ

Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-III), итоговое решение будет приниматься с учетом трех факторов, включая согласие Китая подключиться к соглашению.
ТАСС 22:16
Экономика

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
72
Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 21 июня в 15:35
220
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
609
Культура

На Мамаевом кургане в Волгограде началась репетиция проекта «Победа»

На главной высоте России начался генеральный прогон федерального театрально-музыкального проекта «Победа».
Волгоградская правда 14:28
5
Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
1K
Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
90
Шоу-бизнес

Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
78
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Газета.Ru 05:06
712
Как работают Яндекс.Новости?
Главное