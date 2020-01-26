Общество

Газета.RuГазета.RuВосемь китайских туристов госпитализировали из московского отеля

Московские врачи осмотрели около 150 туристов из Китая, которые поселились в московском отеле, и решили отправить в больницу восемь из них. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По данным источника, специалисты обнаружили у восьми туристов признаки ОРВИ.
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Врачи осмотрели почти 150 китайских туристов в московском отеле

Интерфакс01:05

Главные новости к утру 26 января

Коммерсантъвчера в 23:09

Роспотребнадзор: Госпитализированные в Москве китайские туристы приехали из Пекина, Шанхая и Сианя

Агентство Москвавчера в 17:23

Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР

РИА Новостивчера в 17:02

Власти сообщили о госпитализации семерых граждан Китая с признаками ОРВИ

РБКвчера в 17:01

У госпитализированных в Москве граждан КНР пневмонии не обнаружено

RT на русскомвчера в 17:01

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с туристами из КНР в Москве

ТАССвчера в 17:26
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В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
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Телеканал 360° вчера в 08:57
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Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:30
Армия и оружие

Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что союзникам Вашингтона, которые намерены укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, необходимо учиться у России.
Газета.Ru вчера в 19:20
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
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