Московские врачи осмотрели около 150 туристов из Китая, которые поселились в московском отеле, и решили отправить в больницу восемь из них. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По данным источника, специалисты обнаружили у восьми туристов признаки ОРВИ.

Восемь китайских туристов госпитализировали из московского отеля

Политика Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.

Общество Российский туроператор решил эвакуировать туристов с острова Хайнань Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании.

Происшествия Перекрывшему улицу в Москве водителю выплатили зарплату Водитель заявил, что начальство заставляет его ездить на неисправной фуре, ему постоянно приходят штрафы, а дома у него семеро детей.

Политика Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».

Шоу-бизнес Блогер-фрик Саша Шпак поделился снимком в крошечном бикини На фоне идеального морского горизонта Шпак позирует в крошечном бикини, разглядеть который удается далеко не с первого раза, ведь все тело Александра покрыто татуировками.

Общество В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.

Политика Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.

Политика Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.

Экономика Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.