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Газета.RuВосемь китайских туристов госпитализировали из московского отеля
Московские врачи осмотрели около 150 туристов из Китая, которые поселились в московском отеле, и решили отправить в больницу восемь из них. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По данным источника, специалисты обнаружили у восьми туристов признаки ОРВИ.
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Роспотребнадзор: Госпитализированные в Москве китайские туристы приехали из Пекина, Шанхая и Сианя
Агентство Москвавчера в 17:23
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