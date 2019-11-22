Происшествия

ТАССТАССВрачи рассказали о состоянии пострадавших при перестрелке в Сухуме

Состояние 22-летней Доминики Акиртавы, раненной в пятницу во время перестрелки в центре Сухума, оценивается как критическое. Об этом ТАСС сообщили в Республиканской больнице Сухума.
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при перестрелке в Сухуме

ТАССвчера в 22:23

Стали известны подробности стрельбы в Сухуме

Газета.Ruвчера в 17:43

Двое убитых в Абхазии оказались «ворами в законе»

Интерфаксвчера в 10:39

Пострадавшая при стрельбе в Сухуми находится в тяжёлом состоянии

RT на русскомвчера в 17:25

Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

РИА Новостивчера в 17:11

СМИ узнали о гибели двух «воров в законе» при стрельбе в Сухуме

Московский Комсомолецвчера в 12:11

Медики рассказали о состоянии троих пострадавших при стрельбе в Сухуме

Sputnik Абхазия00:32
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Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА уступили «Реалу» в матче Евролиги

РИА Новости вчера в 17:11
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
REGNUM вчера в 20:13
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Общество

В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ

РИА Новости 01:00
Спорт

Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы

Российская газета 00:35
Происшествия

В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе

REGNUM 01:04
Происшествия

«Вор в законе» Таро стал фигурантом дела о взятках в Каталонии

Российский криминальный авторитет Тариел Ониани (Таро) подозревается в даче взяток делегату правительства Каталонии Эдуардо Планелсу.
News.ru вчера в 23:56
Футбол

Чалов зимой может перейти в «Челси»

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Вести.Ru вчера в 19:11
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Шоу-бизнес

Николай Басков устроил потасовку на юбилейном концерте Игоря Крутого

Несколькими часами ранее Николай Басков опубликовал ролик из частного самолета, на котором вся компания летела в Минск.
Комсомольская правда вчера в 17:43
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35
Футбол

Тухель остался недоволен игрой Неймара в матче с «Лиллем»

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал игру Неймара в матче 14-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" (2:0).
Чемпионат вчера в 19:37
Происшествия

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

ТАСС вчера в 07:43
Спорт

Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
RT на русском вчера в 23:03
Фигурное катание

Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на Гран-при Японии

Российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в танцах на льду на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
РИА Новости 00:03
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
РБК 21 ноября в 22:00
Общество

В Генпрокуратуре раскритиковали новые правила медосмотра водителей

В Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава о введении новых правил медосмотра водителей. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:49
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Футбол

Дубль Крыховяка принес «Локомотиву» очередную победу над «Тамбовом»

22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» между командами «Тамбов» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги.
REGNUM 00:13
Спорт

World Athletics может полностью исключить ВФЛА из организации

Советский спорт вчера в 14:13
Наука

Физики определили предельно тяжелые изотопы неона и фтора

В новых экспериментах удалось обнаружить предельные изотопы неона и фтора, ими оказались фтор-31 и неон-34, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
N+1 20 ноября в 05:47
Футбол

«Шахтер» разгромил «Львов» в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
ProstoProSport вчера в 13:59
Политика

Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией

Признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров является условием для заключения мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Газета.Ru 00:49
Политика

Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.
Life.ru вчера в 17:12
Общество

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

РИА Новости вчера в 18:45
Футбол

«Барселона» определилась с трансферными приоритетами на лето 2020 года

Чемпионат вчера в 13:05
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС вчера в 06:43
Армия и оружие

Путин рассказал о превосходстве современного российского оружия

Профиль вчера в 07:06
Происшествия

Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Известия вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
КП - Новосибирск вчера в 09:05
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