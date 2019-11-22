Происшествия
ТАССВрачи рассказали о состоянии пострадавших при перестрелке в Сухуме
Состояние 22-летней Доминики Акиртавы, раненной в пятницу во время перестрелки в центре Сухума, оценивается как критическое. Об этом ТАСС сообщили в Республиканской больнице Сухума.
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Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА уступили «Реалу» в матче Евролиги
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы
Происшествия
«Вор в законе» Таро стал фигурантом дела о взятках в Каталонии
Российский криминальный авторитет Тариел Ониани (Таро) подозревается в даче взяток делегату правительства Каталонии Эдуардо Планелсу.
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Шоу-бизнес
Николай Басков устроил потасовку на юбилейном концерте Игоря Крутого
Несколькими часами ранее Николай Басков опубликовал ролик из частного самолета, на котором вся компания летела в Минск.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Футбол
Тухель остался недоволен игрой Неймара в матче с «Лиллем»
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал игру Неймара в матче 14-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" (2:0).
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Спорт
Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
Фигурное катание
Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на Гран-при Японии
Российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в танцах на льду на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Общество
В Генпрокуратуре раскритиковали новые правила медосмотра водителей
В Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава о введении новых правил медосмотра водителей. Об этом информирует РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Футбол
Дубль Крыховяка принес «Локомотиву» очередную победу над «Тамбовом»
22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» между командами «Тамбов» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги.
Спорт
World Athletics может полностью исключить ВФЛА из организации
Наука
Физики определили предельно тяжелые изотопы неона и фтора
В новых экспериментах удалось обнаружить предельные изотопы неона и фтора, ими оказались фтор-31 и неон-34, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
Футбол
«Шахтер» разгромил «Львов» в чемпионате Украины
Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
Политика
Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией
Признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров является условием для заключения мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Политика
Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной
Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Футбол
«Барселона» определилась с трансферными приоритетами на лето 2020 года
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Армия и оружие
Путин рассказал о превосходстве современного российского оружия
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.