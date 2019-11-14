Происшествия
РИА НовостиВрачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске
Врачи не видят угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска, два из трех госпитализированных остаются в реанимации. Как сообщил главврач областной клинической больницы Руслан Белоус, в детской клинической больнице находятся двое 17-летних пострадавших.
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Экономика
Страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей
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У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
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Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Общество
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Указание в иске номера части признали серьезным служебным проступком Как стало известно "Ъ", попытка майора пограничного управления ФСБ по Крыму Александра Ткаченко добиться через суд предоставления ему дополнительного отдыха за переработку обернулась дисциплинарным взысканием за разглашение секретной информации.
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
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Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Артиста Армена Джигарханяна доставили в больницу в Москве в крайне тяжелом состоянии.
Происшествия
На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар
В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
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Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключил возникновение ситуации, при которой Киев может выйти из минских соглашений.
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