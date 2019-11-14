Врачи не видят угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска, два из трех госпитализированных остаются в реанимации. Как сообщил главврач областной клинической больницы Руслан Белоус, в детской клинической больнице находятся двое 17-летних пострадавших.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Экономика Страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей В качестве инструмента для расчета между членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может быть использована единая криптовалюта, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.

Политика Посла России вызвали в МИД Чехии Посол РФ в Праге Александр Змеевский в четверг, 14 ноября, был вызван в МИД Чехии для объяснений в связи со включением чешской НКО в российский список нежелательных организаций.

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Общество Путин сократил рабочий день женщинам Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для женщин, которые работают в сельской местности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

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Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Общество В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.