Все пострадавшие при стрельбе в строительном колледже Благовещенска получили множественные огнестрельные ранения, сообщили РБК в минздраве Амурской области. Двух 17-летних пострадавших госпитализировали в Амурскую областную детскую клиническую больницу.

Врачи сообщили о ранениях пострадавших при стрельбе в Благовещенске

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