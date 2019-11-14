Происшествия
РБКВрачи сообщили о ранениях пострадавших при стрельбе в Благовещенске
Все пострадавшие при стрельбе в строительном колледже Благовещенска получили множественные огнестрельные ранения, сообщили РБК в минздраве Амурской области. Двух 17-летних пострадавших госпитализировали в Амурскую областную детскую клиническую больницу.
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После стрельбы в колледже в больницы Благовещенска доставлены трое подростков (обновлено в 15.40)
Амурская правдавчера в 23:45
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Политика
Лавров ответил Байдену на слова о нежелании РФ видеть его президентом
Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Московский Комсомолец 04:04
Происшествия
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