Коронавирус
РБКВрачи сообщили о самочувствии испытателей вакцины от коронавируса
Испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции начались 18 июня — тогда девяти добровольцам врачи ввели один компонент препарата, а еще девяти — другой. Спустя пять дней, по результатам первых тестов вакцины, инъекции сделали второй группе испытателей.
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23 июня вакцина была введена второй группе добровольцев, состоящей из двадцати военнослужащих. Эта группа получает препарат в бустерном варианте – через три недели после первой вакцинации им по показаниям будет введён второй компонент вакцины. Состояние здоровья всех участников эксперимента хорошее.Красная звезда17:02
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