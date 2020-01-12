Происшествия

РБКРБКВрачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью

Пять из восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заведующего территориальным центром медицины катастроф Сергея Кузьминова.
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Пять пострадавших в ДТП под Рязанью находятся в тяжёлом состоянии

RT на русском01:20

Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью

РБК01:36

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью

РЕН ТВвчера в 23:27

Микроавтобус столкнулся с легковушкой в Шацком районе Рязанской области

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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Рязанью

Известиявчера в 23:48

В Рязанской области три человека погибли в ДТП

РИА Новости00:14
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Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
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В сценарии развития судьбы России говорится, что президентом страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
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Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

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РИА Новости вчера в 16:36
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Считается, что все началось с леди Дианы, но в реальности первой звездой прессы стал еще дядя Елизаветы Второй, принц Уэльский.
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Дик Адвокат: «Локомотив» не отпустил Смолова в «Фейеноорд»

Смолов хотел перейти в Фейеноорд, но его не отпустил Локомотив. Из-за этого переход не состоялся, - цитирует Адвоката Voetbal International.
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«Идеальная чума XXI века» может перекинуться на Россию

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РИА Новости 00:00
Армия и оружие

CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

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Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса, — говорится в сообщении.
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Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
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Международный олимпийский комитет (МОК) намерен инициировать пересмотр дел российских спортсменов, которые были оправданы ранее Спортивным арбитражным судом.
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Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
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