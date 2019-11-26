> мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", — рассказала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.

с чего всё началось

Переедание мандаринов может вызвать развитие аллергических реакций. Помимо этого, злоупотребление фруктом может спровоцировать вздутие живота или обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за большого количества содержащейся в мандаринах клетчатки.

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