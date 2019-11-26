Общество

РБКРБКВрачи сообщили об опасности переедания мандаринов

Переедание мандаринов может вызвать развитие аллергических реакций. Помимо этого, злоупотребление фруктом может спровоцировать вздутие живота или обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за большого количества содержащейся в мандаринах клетчатки.
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с чего всё началось

Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов

> мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", — рассказала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.
РИА Новостивчера в 19:14

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Четыре в день: диетологи предупредили о вреде мандаринов

Вести.Ru02:18

Названа опасность злоупотребления мандаринами

Lenta.ruвчера в 22:24

Врачи рассказали о вреде мандаринов

Телеканал 360°вчера в 23:19

До четырех мандаринов может ежедневно съедать человек без вреда для здоровья

Эхо Москвывчера в 23:15

Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов

Российская газетавчера в 23:25

Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов

РБКвчера в 21:50

Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами

Известиявчера в 20:11
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Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

РИА Новости 03:46
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 03:32
Политика

В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

В середине октября американские сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм призвали официально считать покупку турецкой стороной российских ЗРК С-400 нарушением закона США о противодействии противникам через санкции.
Газета.Ru 03:00
Общество

Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
РБК 03:27
Энергетика

Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Коммерсантъ 03:24
Политика

Путин и Зеленский обсудили поставки газа на Украину

Лидеры государств обсудили вопросы поставок газа и продолжение транзита через Украину.
Lenta.ru вчера в 15:02
Происшествия

Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
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Происшествия

В Иркутске у похитителя-насильника отбили девятилетнюю девочку

В Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.
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Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Известия вчера в 17:19
Спорт

ВАДА рекомендует полностью изолировать Россию от мирового спорта

России в мировом спорте больше не будет Рекомендации комиссии по соответствию однозначные: на ближайшие четыре года Россия должна быть вымарана, затёрта на карте мирового спорта.
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Эксперты «АвтоСТАТ» составили ТОП-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ.
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Вайкуле отругала зрителей за аплодисменты на «Золотом Граммофоне»

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Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru 23 ноября в 11:42
Кино

Фильм «Ржев» основан на реальных событиях

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Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:38
Политика

Названы главные сторонники развязывания войны в Чечне

Перед началом чеченской войны в 1994 году в Кремле не было четкого понимания, как поступить с объявившей о независимости республикой, а главными сторонниками силовой операции были председатель правительства Виктор Черномырдин и его зам Олег Сосковец, считает сопредседатель Московской Хельсинкской группы, в 1994-1995 годах — депутат Государственной Думы Валерий Борщев.
Lenta.ru 03:01
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

URA.Ru вчера в 22:08
Происшествия

РБК сообщил о задержании экс-майора полиции по делу о «квартирах на ночь» в Москве

ФСБ совместно с СКР задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД «Пресненский» майора Руслана Дейниченко, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:35
Энергетика

Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках

Речь идет о газопроводе «Сила Сибири» длиной 2980 километров, который свяжет новые газовые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском, находящимся на российско-китайской границе.
Expert.ru вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Хоккей

Хоккеист «Далласа» Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод» на €1 млрд

Утром 25 ноября злоумышленники обесточили здание музея, проникли в помещение через окно и похитили антикварные украшения на сумму около €1 млрд.
Газета.Ru вчера в 11:51
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КамАЗ запустил новую линию сборки в Узбекистане

Компании КамАЗ и UzAuto Trailer запустили в Самарканде новую линию сборки грузовых машин КамАЗ.
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В Пскове задержан мужчина, напавший на врача детской больницы

В Пскове задержали подозреваемого в нападении на врача детской больницы.
Вести.Ru вчера в 17:25
Политика

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Газета.Ru вчера в 14:37
Происшествия

В Подмосковье предъявили обвинение матери, бросившей младенца в кустах

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РИА Новости 01:47
Единоборства

Кокляев рассказал о подготовке к бою с Емельяненко

29 ноября состоится бой между Михаилом Кокляевым и Александром Емельяненко.
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Происшествия

Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину

Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
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Футбол

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в ноябре

Пресс-служба Российской Премьер-лиги опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера в ноябре.
Bookmaker-ratings.ru 02:57
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