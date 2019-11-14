Происшествия
Амур.инфоВрачи спасают пострадавших в трагедии в колледже Благовещенска
В Приамурье врачи спасают людей, которые пострадали при стрельбе в колледже Благовещенска. В больницы бригадами скорой помощи были доставлены три человека.
Читать в источнике
Оценить130
Подробнее о событии
Показать все источники
После стрельбы в колледже в больницы Благовещенска доставлены трое подростков (обновлено в 15.40)
Амурская правда13 ноября в 23:45
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
RT на русском вчера в 16:54
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Шоу-бизнес
Актриса Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Обо всем актриса Яна Поплавская рассказала «Пятому каналу». Она отметила, что ее будущим мужем станет радиоведущий Евгений Яковлев.
Gazeta.SPb вчера в 22:15
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 01:59
Футбол
Роналду оформил хет-трик за сборную
Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
ГЛАС.RU вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor 13 ноября в 14:11
Политика
Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы
Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
Ведомости вчера в 08:13
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
Опрошенные изданием Znak эксперты утверждают, что теперь посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb.
Lenta.ru 03:17
Политика
Путин заявил о необходимости критики в отношении власти
«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти», — приводит слова Путина ТАСС.
Известия вчера в 15:07
Происшествия
Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения
Газета.Ru вчера в 20:17
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Происшествия
Спасатели прекратили искать пропавших рабочих после прорыва дамбы
Спасатели перестали искать рабочих на реке Сейба, сообщили в краевом МЧС.
Московский Комсомолец 02:50
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13 ноября в 13:29
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс 12 ноября в 00:39
Политика
Протестующие перекрыли движение в центре Тбилиси
Несколько десятков человек в знак протеста провалу в парламенте Грузии проекта о введении пропорциональной избирательной системе перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели в Тбилиси.
REGNUM вчера в 06:43
Общество
Винокур вступился за разоблачившего цензуру Галкина
Национальная служба новостей 03:19
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить цены на шипованные шины
В России могут увеличить стоимость шипованной автомобильной резины.С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает агентство «Москва».
AutoNews 01:38
Общество
Пескова спросили про толстого кота Виктора
Журналисты спросили у представителя Кремля, не является ли слишком жестоким решение авиакомпании лишить хозяина кота бонусов.
Газета.Ru 13 ноября в 08:19
Хоккей
Вратарь «Ак Барса» установил рекорд по сухим матчам
После последнего матча с «Трактором» стало известно, что голкипер казанского хоккейного клуба Тимур Билялов установил новый рекорд КХЛ и чемпионатов России по продолжительности сухой серии.
Все про Спорт ру 03:15
Политика
Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»
Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
REGNUM вчера в 14:14
Общество
Московский метрополитен заказал форму у дизайнера олимпийской сборной
Шить спецодежду для метро будут партнеры компании на территории России, пояснила дизайнер.
Ведомости 03:12
Происшествия
Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае
В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Lenta.ru 02:11
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru вчера в 14:38
Экономика
Обязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня
«Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
Известия 02:11
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
РБК 02:03
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году.
Вести.Ru 02:25
Общество
Фигуранты «дела ФИАН» получили гражданство Израиля и покинули Россию
Руководитель ООО «Триоптикс» Ольга Канорская — фигурантка «дела ФИАН» — сообщила о том, что вместе с отцом получила гражданство Израиля и уехала из России.
BFM.ru 04:05