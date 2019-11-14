Происшествия

Амур.инфоАмур.инфоВрачи спасают пострадавших в трагедии в колледже Благовещенска

В Приамурье врачи спасают людей, которые пострадали при стрельбе в колледже Благовещенска. В больницы бригадами скорой помощи были доставлены три человека.
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Врачи сообщили о ранениях пострадавших при стрельбе в Благовещенске

РБКвчера в 04:29

Операции трем пострадавшим при стрельбе в Благовещенске прошли успешно

РИА Новостивчера в 04:34

Пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже прооперировали

КП - Благовещенсквчера в 01:46

Врачи спасают пострадавших в трагедии в колледже Благовещенска

Амур.инфовчера в 04:13

Двух пострадавших при стрельбе в Благовещенске прооперировали

ТАССвчера в 01:32

После стрельбы в колледже в больницы Благовещенска доставлены трое подростков (обновлено в 15.40)

Амурская правда13 ноября в 23:45

Пострадавшие при стрельбе в Благовещенске получили несколько ранений

RT на русском13 ноября в 23:27
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Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

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RT на русском вчера в 16:54
Происшествия

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RT на русском 02:20
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Актриса Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Обо всем актриса Яна Поплавская рассказала «Пятому каналу». Она отметила, что ее будущим мужем станет радиоведущий Евгений Яковлев.
Gazeta.SPb вчера в 22:15
Финансы

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
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Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35

РБК вчера в 22:20
Политика

Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы

Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
Ведомости вчера в 08:13
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

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Коммерсантъ 04:00
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

Опрошенные изданием Znak эксперты утверждают, что теперь посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb.
Lenta.ru 03:17
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Путин заявил о необходимости критики в отношении власти

«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти», — приводит слова Путина ТАСС.
Известия вчера в 15:07
Происшествия

Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения

Газета.Ru вчера в 20:17
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Происшествия

Спасатели прекратили искать пропавших рабочих после прорыва дамбы

Спасатели перестали искать рабочих на реке Сейба, сообщили в краевом МЧС.
Московский Комсомолец 02:50
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13 ноября в 13:29
Кино

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В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс 12 ноября в 00:39
Политика

Протестующие перекрыли движение в центре Тбилиси

Несколько десятков человек в знак протеста провалу в парламенте Грузии проекта о введении пропорциональной избирательной системе перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели в Тбилиси.
REGNUM вчера в 06:43
Общество

Винокур вступился за разоблачившего цензуру Галкина

Национальная служба новостей 03:19
Транспорт

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В России могут увеличить стоимость шипованной автомобильной резины.С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает агентство «Москва».
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Общество

Пескова спросили про толстого кота Виктора

Журналисты спросили у представителя Кремля, не является ли слишком жестоким решение авиакомпании лишить хозяина кота бонусов.
Газета.Ru 13 ноября в 08:19
Хоккей

Вратарь «Ак Барса» установил рекорд по сухим матчам

После последнего матча с «Трактором» стало известно, что голкипер казанского хоккейного клуба Тимур Билялов установил новый рекорд КХЛ и чемпионатов России по продолжительности сухой серии.
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Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»

Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
REGNUM вчера в 14:14
Общество

Московский метрополитен заказал форму у дизайнера олимпийской сборной

Шить спецодежду для метро будут партнеры компании на территории России, пояснила дизайнер.
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Происшествия

Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае

В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Lenta.ru 02:11
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru вчера в 14:38
Экономика

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«Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
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В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
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Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году.
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Фигуранты «дела ФИАН» получили гражданство Израиля и покинули Россию

Руководитель ООО «Триоптикс» Ольга Канорская — фигурантка «дела ФИАН» — сообщила о том, что вместе с отцом получила гражданство Израиля и уехала из России.
BFM.ru 04:05
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