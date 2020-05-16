Чтобы разобраться в ситуации на место прибыли спикер Парламента ЧР, руководитель оперштаба по борьбе с COVID-19 Магомед Дадуов и глава регионального Минздрава Эльхан Сулейманов.

с чего всё началось

Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок. Ранее в социальных сетях распространялись сообщения с собрания медперсонала больницы.

Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты

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