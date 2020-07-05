Коронавирус
Экономика сегодняВрачи в России провели более 21 млн тестов на коронавирус
Всего под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в России находятся 280 347 человек, передает "Вечерняя Москва" слова официальных представителей Роспотребнадзора. За последние сутки в стране было проведено 317 тыс. тестов на коронавирус.
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Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
Газета.Ru вчера в 21:19
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Транспорт
«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах
Как сообщил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на открытии платной дороги в обход Лосева и Павловска, сначала там будет установлен режим 110 километров в час, а затем, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит будет расширен до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час.
BFM.ru вчера в 11:06
Общество
Правительство выделило почти 7,5 млрд руб. на выплаты медикам в июле
Правительство России выделило около 7,45 млрд руб. на выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
РБК 06:55
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Футбол
Болельщики «Спартака» освистали судью Москалева
Болельщики освистали Москалева за его решения, не согласившись с их обоснованностью.
Спорт день за днем вчера в 14:07
Общество
Родители детей от 16 до 18 лет могут получить деньги от государства
Родители несовершеннолетних детей, которые старше 16 лет, тоже могут получать денежные средства от государства.
Konkurent.ru вчера в 03:00
Экономика
Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью
Экономист уверен, такой поворот дел приведет к банкротству граждан.
Актуальные Новости 02:06
Политика
Явка на парламентские выборы в Хорватии составила 18%
Явка на парламентские выборы в Хорватии на 12:30 мск составила 18,09%, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).
RT на русском 07:05
Общество
Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
RT на русском 06:45
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
Около 57,5 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в США за последние сутки, сообщает газета The Washington Post.
Москва 24 вчера в 11:37
Происшествия
Просителя убежища из России убили в Австрии
Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
Политика
Путин рассказал о значении поправок к Конституции
Президент Владимир Путин убежден, что принятие поправок к действующей Конституции — правильный шаг.
РИА Новости 06:54
Происшествия
В Междуреченске утонула 13-летняя девочка
Stoboy.ru 05:27
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Политика
Путин поздравил Трампа с Днём независимости США
RT на русском 05:06
Гаджеты
Intel Core i7-1165G7 оказался быстрее Ryzen 7 4800U в тестах
Сообщается, что «синий» чип набрал в однопоточном тестировании 6737 баллов, тогда как Ryzen 7 4800U — 5584 балла.
Игромания.ру вчера в 16:53
Армия и оружие
Донбасс в огне: Враг наносит удары, чтобы спровоцировать катастрофу
Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая точка противника подавлена, один каратель убит, двое получили ранения, уничтожен БПЛА противника.
Rusvesna.su вчера в 23:30
Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Газета.Ru вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
Общество
The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет
В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru 02:29
Общество
В Греции находятся 17 граждан Украины, которым отказали во въезде
Прибывшим в аэропорт гражданам, среди которых пятнадцать взрослых и двое детей (8 и 9 лет), при прохождении паспортного контроля было отказано во въезде в страну.
REGNUM 05:49
Общество
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ".
РИА Новости 04:30
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победе над нацизмом
По мнению посла, реакция на пост Белого дома в Twitter оказалась такой, поскольку люди были «очень ранимы».
Evo-rus.com 02:33
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Lenta.ru вчера в 15:49
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40