Коронавирус

Экономика сегодняЭкономика сегодняВрачи в России провели более 21 млн тестов на коронавирус

Всего под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в России находятся 280 347 человек, передает "Вечерняя Москва" слова официальных представителей Роспотребнадзора. За последние сутки в стране было проведено 317 тыс. тестов на коронавирус.
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В России провели более 21 млн тестов на коронавирус

Rambler News Service04:38

Россия провела 21 миллион тестов на коронавирус

Газета.Ru02:00

В России провели более 21 млн тестов на коронавирус

РБК03:00

Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 21 млн

ТАСС01:39

Роспотребнадзор: в России проведено более 21 млн тестов на коронавирус

REGNUM02:02

В России провели более 21 млн тестов на коронавирус

RT на русском01:56

В России провели более 21 миллиона тестов на коронавирус

РИА Новости01:51
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

Газета.Ru вчера в 21:19
47
Происшествия

В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
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Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
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Транспорт

«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

Как сообщил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на открытии платной дороги в обход Лосева и Павловска, сначала там будет установлен режим 110 километров в час, а затем, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит будет расширен до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час.
BFM.ru вчера в 11:06
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Общество

Правительство выделило почти 7,5 млрд руб. на выплаты медикам в июле

Правительство России выделило около 7,45 млрд руб. на выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
РБК 06:55
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Общество

Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки

Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
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Футбол

Болельщики «Спартака» освистали судью Москалева

Болельщики освистали Москалева за его решения, не согласившись с их обоснованностью.
Спорт день за днем вчера в 14:07
2
Общество

Родители детей от 16 до 18 лет могут получить деньги от государства

Родители несовершеннолетних детей, которые старше 16 лет, тоже могут получать денежные средства от государства.
Konkurent.ru вчера в 03:00
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Экономика

Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью

Экономист уверен, такой поворот дел приведет к банкротству граждан.
Актуальные Новости 02:06
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Политика

Явка на парламентские выборы в Хорватии составила 18%

Явка на парламентские выборы в Хорватии на 12:30 мск составила 18,09%, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).
RT на русском 07:05
Общество

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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Общество

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

RT на русском 06:45
3
Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

Около 57,5 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в США за последние сутки, сообщает газета The Washington Post.
Москва 24 вчера в 11:37
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Происшествия

Просителя убежища из России убили в Австрии

Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
628
Политика

Путин рассказал о значении поправок к Конституции

Президент Владимир Путин убежден, что принятие поправок к действующей Конституции — правильный шаг.
РИА Новости 06:54
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Происшествия

В Междуреченске утонула 13-летняя девочка

Stoboy.ru 05:27
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Политика

Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

RT на русском 05:06
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Гаджеты

Intel Core i7-1165G7 оказался быстрее Ryzen 7 4800U в тестах

Сообщается, что «синий» чип набрал в однопоточном тестировании 6737 баллов, тогда как Ryzen 7 4800U — 5584 балла.
Игромания.ру вчера в 16:53
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Армия и оружие

Донбасс в огне: Враг наносит удары, чтобы спровоцировать катастрофу

Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая точка противника подавлена, один каратель убит, двое получили ранения, уничтожен БПЛА противника.
Rusvesna.su вчера в 23:30
Армия и оружие

Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Газета.Ru вчера в 17:17
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Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
5
Общество

The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет

В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru 02:29
15
Общество

В Греции находятся 17 граждан Украины, которым отказали во въезде

Прибывшим в аэропорт гражданам, среди которых пятнадцать взрослых и двое детей (8 и 9 лет), при прохождении паспортного контроля было отказано во въезде в страну.
REGNUM 05:49
Общество

Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ".
РИА Новости 04:30
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Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победе над нацизмом

По мнению посла, реакция на пост Белого дома в Twitter оказалась такой, поскольку люди были «очень ранимы».
Evo-rus.com 02:33
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Lenta.ru вчера в 15:49
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
1,8K
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