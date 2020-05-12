Медики из США провели исследование брюшной полости пациентов с коронавирусом и выявили аномальные изменения в кишечнике зараженных. Выводы специалистов опубликованы в журнале Radiology. Исследование проводилось при участии 414 пациентов, средний возраст которых составил 57 лет.

Врачи выявили аномальные изменения в кишечнике пациентов с COVID-19

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