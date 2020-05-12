Коронавирус

ИзвестияИзвестияВрачи выявили аномальные изменения в кишечнике пациентов с COVID-19

Медики из США провели исследование брюшной полости пациентов с коронавирусом и выявили аномальные изменения в кишечнике зараженных. Выводы специалистов опубликованы в журнале Radiology. Исследование проводилось при участии 414 пациентов, средний возраст которых составил 57 лет.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Врач рассказал, какие аномалии появляются в кишечнике при коронавирусе

Московский Комсомолец13:03

Учёные нашли аномальные изменения в организме у заражённых коронавирусом

News.ru11:11

Нашли аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте зараженных коронавирусом

Комсомольская правда11:25

Ученые нашли у заразившихся коронавирусом поражение не только легких, но и кишечника

Фонтанка.Ру11:47

Ученые нашли аномальные изменения в организме у зараженных коронавирусом

РИА Новости10:58

Врач сообщил об аномальных изменениях в кишечнике при COVID-19

Москва 2410:30

Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе

Российская газета09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Политика

Посол Украины пригрозил Турции туристическим бойкотом из-за песни «Катюша»

Известия 08:51
21
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
283
Финансы

Курс доллара стал ниже 73 рублей впервые с 30 апреля

В последний раз курс доллара был ниже отметки в 73 руб. 30 апреля этого года.
Газета.Ru 09:36
68
Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
1,6K
Здоровье

Сулейман Керимов отметит труд врачей, борющихся с коронавирусом

Вместе с главным врачом Абдулкафаром Шихмагомедовым и председателем Горсобрания депутатов Мавсумом Рагимовым осмотрели помещения госпиталя, поговорили с врачами, медсестрами и санитарками.
Лезги газет 13:39
Технологии

Глава NVIDIA к презентации 14 мая приготовил самую крупную видеокарту в мире

Не остался в стороне и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang), который в преддверии намеченной на 14 мая масштабной презентации продемонстрировал некий продукт, иронично названный «самой крупной видеокартой в мире».
3DNews 11:47
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
687
Кино

Певцов ответил критикам фильма «На Париж»

Рамблер 16:17
174
Общество

Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч рублей

Бизнес поддержат, семьи с детьми получат дополнительные выплаты. Накануне Владимир Путин провел видеоконференцию с главами регионов.
Первое альтернативное телевидение 07:20
11
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
2,5K
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето

Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
415
Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 13:53
6
Футбол

Московские клубы РПЛ не смогут провести оставшиеся матчи в столице

Исполком РФС, который состоится 15 мая, с большой долей вероятности не примет решение о судьбе сезона-2019/20 РПЛ.
Metaratings 13:03
Общество

В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
1
Путешествия

Условия открытия туристического сезона озвучили в Греции

Власти Греции планируют начать туристический сезон уже в июне.
Live24 08:25
6
Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
2,1K
Киберспорт

The Culling: Origins возвращается, но только на Xbox One

Игромания.ру 12:46
Игры

Переиздание Tony Hawk’s Pro Skater выйдет 4 сентября

Матч ТВ 13:27
3
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru 12:54
698
Наука

Найдено подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2

Ученые проанализировали вирусы летучих мышей и обнаружили в их геномах фрагменты, напоминающие элементы генома нового коронавируса SARS-CoV-2.
Planet Today 07:35
5
Армия и оружие

В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Аргументы и Факты 09 мая в 18:38
3
Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

REGNUM 11:01
105
Общество

В правительстве РФ утвердили дополнительные выплаты семьям с детьми

«Семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно, согласно нормативному акту, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка», - говорится в сообщении.
РИАМО 05:15
3K
Общество

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
173
Политика

Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг

Президент США Дональд Трамп на брифинге поругался с журналисткой из-за неудобного вопроса о росте количества смертей от последствий коронавируса в стране.
RT на русском 12:41
189
Происшествия

Эксперты проверят поставленные в Петербург аппараты ИВЛ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что специалисты одного из производителей аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) проверят всю аналогичную технику, поставленную в Петербург за последнее время.
Газета.Ru 14:01
1,2K
Экономика

«Доктор рядом» получит 1 млрд руб. от структуры ВЭБ.РФ

«Доктор рядом» получит 1 млрд руб. от структуры ВЭБ.РФ Структура ВЭБ.РФ VEB Ventures инвестирует 1 млрд руб. в развитие клиник и телемедицинской платформы «Доктор рядом» бывшего президента ГК «Медси» Владимира Гурдуса и экс-президента АФК «Система» и МТС Леонида Меламеда.
Коммерсантъ 17:49
Экономика

Анатолий Костырев о российском лоббизме в период кризиса

Анатолий Костырев о российском лоббизме в период кризиса Кризис, разгорающийся на фоне пандемии COVID-19 и ограничительных мер, кажется, дал наибольшее число примеров деятельности российских лоббистов, чем когда-либо.
Коммерсантъ 17:49
Политика

В слабой оппозиции: лишится ли Хуан Гуайдо международной поддержки

Из-за скандала, разразившегося после попытки насильственного свержения Николаса Мадуро при помощи колумбийских боевиков и американской ЧВК, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо может потерять доверие как внутри страны, так и на международной арене.
Известия 17:01
Происшествия

В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский

В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета 08:57
189
Как работают Яндекс.Новости?
Главное