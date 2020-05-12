Коронавирус
ИзвестияВрачи выявили аномальные изменения в кишечнике пациентов с COVID-19
Медики из США провели исследование брюшной полости пациентов с коронавирусом и выявили аномальные изменения в кишечнике зараженных. Выводы специалистов опубликованы в журнале Radiology. Исследование проводилось при участии 414 пациентов, средний возраст которых составил 57 лет.
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Нашли аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте зараженных коронавирусом
Комсомольская правда11:25
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Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Финансы
Курс доллара стал ниже 73 рублей впервые с 30 апреля
В последний раз курс доллара был ниже отметки в 73 руб. 30 апреля этого года.
Газета.Ru 09:36
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Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
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Здоровье
Сулейман Керимов отметит труд врачей, борющихся с коронавирусом
Вместе с главным врачом Абдулкафаром Шихмагомедовым и председателем Горсобрания депутатов Мавсумом Рагимовым осмотрели помещения госпиталя, поговорили с врачами, медсестрами и санитарками.
Лезги газет 13:39
Технологии
Глава NVIDIA к презентации 14 мая приготовил самую крупную видеокарту в мире
Не остался в стороне и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang), который в преддверии намеченной на 14 мая масштабной презентации продемонстрировал некий продукт, иронично названный «самой крупной видеокартой в мире».
3DNews 11:47
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
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Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч рублей
Бизнес поддержат, семьи с детьми получат дополнительные выплаты. Накануне Владимир Путин провел видеоконференцию с главами регионов.
Первое альтернативное телевидение 07:20
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето
Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 13:53
Футбол
Московские клубы РПЛ не смогут провести оставшиеся матчи в столице
Исполком РФС, который состоится 15 мая, с большой долей вероятности не примет решение о судьбе сезона-2019/20 РПЛ.
Metaratings 13:03
Общество
В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений
Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
Путешествия
Условия открытия туристического сезона озвучили в Греции
Власти Греции планируют начать туристический сезон уже в июне.
Live24 08:25
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
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The Culling: Origins возвращается, но только на Xbox One
Игромания.ру 12:46
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Наука
Найдено подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2
Ученые проанализировали вирусы летучих мышей и обнаружили в их геномах фрагменты, напоминающие элементы генома нового коронавируса SARS-CoV-2.
Planet Today 07:35
Армия и оружие
В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Аргументы и Факты 09 мая в 18:38
Общество
В правительстве РФ утвердили дополнительные выплаты семьям с детьми
«Семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно, согласно нормативному акту, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка», - говорится в сообщении.
РИАМО 05:15
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
Политика
Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг
Президент США Дональд Трамп на брифинге поругался с журналисткой из-за неудобного вопроса о росте количества смертей от последствий коронавируса в стране.
RT на русском 12:41
Происшествия
Эксперты проверят поставленные в Петербург аппараты ИВЛ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что специалисты одного из производителей аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) проверят всю аналогичную технику, поставленную в Петербург за последнее время.
Газета.Ru 14:01
Экономика
«Доктор рядом» получит 1 млрд руб. от структуры ВЭБ.РФ
«Доктор рядом» получит 1 млрд руб. от структуры ВЭБ.РФ Структура ВЭБ.РФ VEB Ventures инвестирует 1 млрд руб. в развитие клиник и телемедицинской платформы «Доктор рядом» бывшего президента ГК «Медси» Владимира Гурдуса и экс-президента АФК «Система» и МТС Леонида Меламеда.
Коммерсантъ 17:49
Экономика
Анатолий Костырев о российском лоббизме в период кризиса
Анатолий Костырев о российском лоббизме в период кризиса Кризис, разгорающийся на фоне пандемии COVID-19 и ограничительных мер, кажется, дал наибольшее число примеров деятельности российских лоббистов, чем когда-либо.
Коммерсантъ 17:49
Политика
В слабой оппозиции: лишится ли Хуан Гуайдо международной поддержки
Из-за скандала, разразившегося после попытки насильственного свержения Николаса Мадуро при помощи колумбийских боевиков и американской ЧВК, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо может потерять доверие как внутри страны, так и на международной арене.
Известия 17:01
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета 08:57