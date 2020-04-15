Коронавирус
РИА НовостиВрачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков. В ассоциации педиатров Испании отметили, что сыпь при коронавирусе похожа на ту, что сопровождает оспу или корь.
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Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
7Дней.ру 02:00
Общество
В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета
Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая.
РБК 07:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
Общество
МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
РИА Новости 06:04
Общество
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
Авто
АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 05:00
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией ракеты против спутников
«Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — приводит заявление подразделения РИА Новости.
Lenta.ru 00:54
Происшествия
Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Общество
В Свердловской области выявили еще шесть случаев коронавируса
В четверг, 16 апреля диагноз коронавирус подтвержден лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» еще у 6 жителей Свердловской области.
Kursk.com 04:28
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Общество
Бэнкси показал созданную на самоизоляции работу
ТК Звезда 02:18
Энергетика
Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз
В апреле пошлина составляла 52 доллара с тонны. Таким образом, доход России от нефти упадет на 87 процентов или почти в восемь раз.
Lenta.ru 04:48
Общество
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
РИА Новости вчера в 18:49
Общество
Матвиенко: Парад Победы состоится в этом году
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Парад Победы состоится в этом году, однако дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:42
Культура
Писатель Луис Сепульведа умер от коронавируса
Литератору, сценаристы и режиссеру было 70 лет. Чилийский писатель Луис Сепульведа умер от коронавируса.
Piter.tv 06:38
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Экономика
В России предлагают вернуть продуктовые карточки
В России призывают вернуть продуктовые карточки в связи с ситуацией с коронавирусом.
Neva.Today 14 апреля в 14:20
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service вчера в 13:02
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии превысило 4 тысячи
По состоянию на 16 апреля в Белоруссии зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции COVID-19, прирост за сутки составил 476 новых случаев.
RT на русском 07:20
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25
Здоровье
В Волгоградской области трое больных коронавирусом подключены к ИВЛ
Трое больных коронавирусной инфекцией в Волгоградской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Высота 102 05:17
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
РИА Новости 06:07
Здоровье
Минздрав из-за коронавируса приостановил плановую вакцинацию
В России приостановлена плановая вакцинация из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Коммерсантъ 05:04
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59