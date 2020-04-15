Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВрачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков. В ассоциации педиатров Испании отметили, что сыпь при коронавирусе похожа на ту, что сопровождает оспу или корь.
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Обнаружен новый симптом коронавируса

URA.Ru02:23

Как избавиться от выпирающей косточки на больших пальцах ног

Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:47

Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 23:05

Найден необычный симптом коронавируса

Известиявчера в 22:59

Обнаружен необычный симптом коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:02

Ученые выявили ранний признак коронавируса у молодежи

Новый Деньвчера в 06:56

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Газета.Ru00:32
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

7Дней.ру 02:00
70
Общество

В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета

Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая.
РБК 07:13
172
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Политика

Обмен пленными между ДНР и Украиной завершён

REGNUM 02:39
319
Политика

Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
2
Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
3,6K
Общество

МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса

Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
РИА Новости 06:04
294
Общество

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
1,1K
Авто

АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 05:00
4
Армия и оружие

США заявили об испытании Россией ракеты против спутников

«Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — приводит заявление подразделения РИА Новости.
Lenta.ru 00:54
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Происшествия

Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
8
Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
23
Общество

В Свердловской области выявили еще шесть случаев коронавируса

В четверг, 16 апреля диагноз коронавирус подтвержден лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» еще у 6 жителей Свердловской области.
Kursk.com 04:28
4
Общество

В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве

РИА Новости 06:50
63
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,4K
Общество

Бэнкси показал созданную на самоизоляции работу

ТК Звезда 02:18
Энергетика

Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз

В апреле пошлина составляла 52 доллара с тонны. Таким образом, доход России от нефти упадет на 87 процентов или почти в восемь раз.
Lenta.ru 04:48
31
Общество

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

РИА Новости вчера в 18:49
387
Общество

Матвиенко: Парад Победы состоится в этом году

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Парад Победы состоится в этом году, однако дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:42
106
Культура

Писатель Луис Сепульведа умер от коронавируса

Литератору, сценаристы и режиссеру было 70 лет. Чилийский писатель Луис Сепульведа умер от коронавируса.
Piter.tv 06:38
Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
410
Экономика

В России предлагают вернуть продуктовые карточки

В России призывают вернуть продуктовые карточки в связи с ситуацией с коронавирусом.
Neva.Today 14 апреля в 14:20
2,6K
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
297
Общество

«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне

«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service вчера в 13:02
2
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии превысило 4 тысячи

По состоянию на 16 апреля в Белоруссии зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции COVID-19, прирост за сутки составил 476 новых случаев.
RT на русском 07:20
2
Шоу-бизнес

Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети

Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25
25
Здоровье

В Волгоградской области трое больных коронавирусом подключены к ИВЛ

Трое больных коронавирусной инфекцией в Волгоградской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Высота 102 05:17
2
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
РИА Новости 06:07
236
Здоровье

Минздрав из-за коронавируса приостановил плановую вакцинацию

В России приостановлена плановая вакцинация из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Коммерсантъ 05:04
13
Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
49
Как работают Яндекс.Новости?
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