Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВрачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков. В ассоциации педиатров Испании отметили, что сыпь при коронавирусе похожа на ту, что сопровождает оспу или корь.
Читать в источнике
Комментировать363

Подробнее о событии

Какие симптомы предупредят о заражении коронавирусом

Газета.Ru08:12

Обнаружен новый симптом коронавируса

URA.Ru02:23

Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 23:05

Найден необычный симптом коронавируса

Известиявчера в 22:59

Обнаружен необычный симптом коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:02

Ученые выявили ранний признак коронавируса у молодежи

Новый Деньвчера в 06:56

Как избавиться от выпирающей косточки на больших пальцах ног

Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Экономика

ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
7
Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
165
Здоровье

Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
1,8K
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
764
Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
201
Происшествия

Полиция проверит видео задержания пенсионерки без пропуска в Москве

Известия 08:15
4
Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
381
Происшествия

В Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка

ТАСС 05:12
75
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
598
Общество

«Яндекс» запустит домашнее тестирование на коронавирус

В рамках проекта «Помощь рядом» «Яндекс» запускает безопасное тестирование на коронавирус на дому.
РБК 08:00
12
Политика

МИД ответил на обвинения Госдепа в сфере контроля над вооружениями

Претензии к Москве по несоблюдению договоренностей в сфере контроля над вооружениями беспочвенны и не имеют доказательств, заявил РИА Новости замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 07:35
Политика

Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию

Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
984
Здоровье

Губернатор Подмосковья открыл лабораторию по диагностике коронавируса

Российская газета 07:13
3
Армия и оружие

Турция обманом вербует сирийцев и заманивает их воевать на стороне ПНС

Москва, 16 апреля 2020, 13:56 — REGNUM На территории Сирии турецкие вербовщики развернули кампанию по вовлечению местных жителей в ряды боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, передает anna-news.info.
REGNUM 06:56
1
Энергетика

Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Ведомости 07:31
76
Политика

Сноуден хочет остаться в России еще на три года

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
Общество

Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн

Минобрнауки РФ не исключает возможности начала нового учебного года онлайн, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
РИА Новости 08:43
3
Общество

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция

Вести.Ru 07:06
57
Политика

ЛНР и Киев завершили обмен пленными

RT на русском 06:23
Наука

На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов

Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ 08:42
Общество

Названы даты завершения учебного года в школах Екатеринбурга

Текущий учебный год для первоклассников Екатеринбурга завершится 22 мая, а для учеников 2-11 классов – 29 мая.
Уралинформбюро 08:10
32
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
37
Футбол

Погребняк превзошел Роналду в его челлендже

Матч ТВ 07:19
Здоровье

Коронавирус на Кубани подтвердился еще у 21 человека

На Кубани выявили еще 21 пациента с коронавирусом.
ЮГ Times 03:52
107
Общество

Фрегат «Адмирал Головко» готовят к спуску на воду

Фрегат «Адмирал Головко» планируется спустить на воду в конце апреля – начале мая. Об этом сообщает пресс-служба завода «Северная верфь».
Петербургский дневник 07:23
1
Шоу-бизнес

Александр Петров обматерил Собчак за критику сериала «Колл-центр»

Live24 06:26
16
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
333
Политика

МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 14 апреля в 12:40
4,4K
Политика

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
110
Шоу-бизнес

В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы

РБК вчера в 13:59
12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное