Общество
РидусВрачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола. Из-за высокого содержания жиров и углеводов злоупотреблять этим блюдом не стоит даже здоровым людям, а для диабетиков оно и вовсе представляет серьезную опасность.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
Эксперт предупредила — у кого есть преддиабетическое состояние или диабет, селедку под шубой есть опасно. Но не только из-за указанных продуктов, а из-за наличия майонеза в блюде.Вечерняя Москвавчера в 08:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Политика
WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
Происшествия
В одесском колледже вспыхнул пожар
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Общество
Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании
Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Происшествия
В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей
Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
Авто
С 1 января для водителей в России вводят новые штрафы
Как сообщает Life, 1 января принесет радость для жителей многих многоквартирных домов и проблемы для ряда водителей — отныне ГИБДД официально смогут штрафовать водителей грузовых и пассажирских «ГАЗелей», которые оставляют автомобили на ночь прямо под окнами.
Космос
В США констатировали агонию России как космической державы
Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Технологии
Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram
Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом
Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая родила третьего ребенка
Третьего ребенка Слуцкая родила от второго мужа - сейчас спортсменка счастлива в новом браке с бизнесменом Алексеем Говыриным.
Общество
Хабаровские школьники написали итоговое сочинение
При написании сочинения школьники могли пользоваться орфографическим словарем.
Общество
В ГИБДД исключат «площадку» из экзамена на права
Ранее сообщалось, что с 1 октября 2020 года из экзамена в ГИБДД будет исключена «площадка», то есть маневры на автодроме.
Политика
Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве
В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве предъявлено заочное обвинение.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова раскрыла срок беременности
Модель раскрыла подписчикам в Instagram срок своей беременности. Оксана Самойлова и рэпер Джиган ждут очередное пополнение в семье.
Происшествия
Лесовоз обрушил мост в Иркутской области
ЧП произошло поздним вечером 3 декабря на мосту через реку Масловка, когда на рассчитанную на максимальную нагрузку в 20 тонн конструкцию заехал грузовик общей массой свыше 60 тонн.
Политика
В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2
Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Политика
В Раде рассказали о перепутанном постановлении по НАТО
Накануне украинский парламент принял и опубликовал на сайте постановление, согласно которому Киев должен обратиться к альянсу с просьбой о предоставлении Плана действий по членству.
Технологии
Китай заблокировал обозреватель блокчейна Ethereum
Обозреватель блокчейна Ethereum стал недоступен для жителей Китая, по информации CoinDesk.
Политика
Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России
Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.