Общество

РидусРидусВрачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола. Из-за высокого содержания жиров и углеводов злоупотреблять этим блюдом не стоит даже здоровым людям, а для диабетиков оно и вовсе представляет серьезную опасность.
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с чего всё началось

Диетолог назвала самое вредное блюдо новогоднего стола

Эксперт предупредила — у кого есть преддиабетическое состояние или диабет, селедку под шубой есть опасно. Но не только из-за указанных продуктов, а из-за наличия майонеза в блюде.
Вечерняя Москвавчера в 08:33

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Диетолог назвала самое вредное блюдо новогоднего стола

Вечерняя Москвавчера в 08:33
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