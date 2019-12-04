Эксперт предупредила — у кого есть преддиабетическое состояние или диабет, селедку под шубой есть опасно. Но не только из-за указанных продуктов, а из-за наличия майонеза в блюде.

с чего всё началось

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола. Из-за высокого содержания жиров и углеводов злоупотреблять этим блюдом не стоит даже здоровым людям, а для диабетиков оно и вовсе представляет серьезную опасность.

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

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