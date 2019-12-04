Общество

РидусРидусВрачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола. Из-за высокого содержания жиров и углеводов злоупотреблять этим блюдом не стоит даже здоровым людям, а для диабетиков оно и вовсе представляет серьезную опасность.
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с чего всё началось

Диетолог назвала самое вредное блюдо новогоднего стола

Эксперт предупредила — у кого есть преддиабетическое состояние или диабет, селедку под шубой есть опасно. Но не только из-за указанных продуктов, а из-за наличия майонеза в блюде.
Вечерняя Москвавчера в 08:33

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Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

РЕН ТВвчера в 21:39

Диетолог рассказала о самом вредном новогоднем угощении

Московский Комсомолецвчера в 22:24

Врач рассказала, кому нельзя есть селедку под шубой

РИА Новостивчера в 10:51

Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

RT на русскомвчера в 14:27

Врач рассказала о вреде селедки под шубой

Политика Сегоднявчера в 11:12

Диетолог предупредила о возможном вреде селедки под шубой

РБКвчера в 16:27

Диетолог назвала самое вредное блюдо новогоднего стола

Вечерняя Москвавчера в 08:33
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Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

Медведев поручил разобраться в вопросе порога скорости

Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
РИА Новости вчера в 10:08
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Вести.Ru 00:39
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма вчера в 09:30
Происшествия

Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии

"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
ТАСС 02:01
Наука

Создан препарат, облегчающий выведение камней из почек

Ugpressa.ru вчера в 06:08
Политика

Китай выразил США протест из-за законопроекта по уйгурам

Китай выразил США протест из-за принятия в Палате представителей Конгресса законопроекта по уйгурам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Коммерсантъ 02:35
Происшествия

Восемь артистов балета пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

РЕН ТВ 02:06
Политика

Иран назвал условие для начала переговоров с США

Тегеран по-прежнему готов к переговорам с Вашингтоном, но США должны снять санкции, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
РИА Новости 02:26
Происшествия

Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург

Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.
Российская газета вчера в 23:44
Происшествия

В Саратове автобус врезался в столб, 11 человек пострадали

Автобус, следовавший по городскому маршруту в Саратове, в среду врезался в столб, в результате пострадали 11 человек, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
РИА Новости 02:40
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Гаджеты

Новые смартфоны Samsung Galaxy A Series дебютируют 12 декабря

OAnews вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru 02 декабря в 10:49
Происшествия

Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии

"Сообщения о пожаре на борту российского траулера, стоящего на причале в Ботсфьорде", - сообщается на странице правоохранительной структуры в Twitter.
ТАСС 00:34
Футбол

Букмекеры оценили шансы Моуринью обыграть «МЮ» на «Олд Траффорд»

В рамках матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Тоттенхэм».
Metaratings вчера в 15:22
Политика

WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Газета.Ru 02:31
Общество

Газированные напитки в России могут стать менее сладкими

Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.
Газета.Ru 02:20
Происшествия

В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме

Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
BFM.ru вчера в 12:50
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Футбол

Минспорт подпишет соглашение с РФС для совместной организации футбольных мероприятий

Министерство спорта РФ намерено подписать соглашение с Российским футбольным союзом (РФС) для совместной организации массовых футбольных мероприятий.
ТАСС Спорт 03:08
Гаджеты

В России появятся кнопочные телефоны Strike с дизайном начала 90-х

Дизайн очень напоминает ретро-модели, которые были популярны в начале 90-х годов. При этом ценники новинок приятно порадуют покупателей.
Актуальные Новости 00:34
Политика

ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»

ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
РИА Новости 02 декабря в 16:29
Авто

С 1 января для водителей в России введут новые штрафы

С Нового 2020 года в России начнут действовать несколько новых штрафов для автомобилистов.
Тема Воронеж вчера в 12:29
Происшествия

Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя

ТАСС вчера в 06:42
Политика

Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
РИА Новости вчера в 07:38
Политика

Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
Футбол

В Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на Евро-2020

Во вторник, 3 декабря, стало известно, что в Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на чемпионат Европы 2020.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:11
Армия и оружие

Главарь «Джебхат ан-Нусры» уничтожен в сирийской провинции Идлиб

«Командир «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Ахмад аль-Мухаджир ликвидирован в результате авиаудара БПЛА международной коалиции в городе Атме на северо-востоке Идлиба», — передает радиостанция.
ФАН вчера в 14:45
Игры

Экшен-RPG Alaloth – Champions of The Four Kingdoms выйдет в 2020 году

3DNews 02:49
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