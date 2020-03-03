Политика
Евразия DailyКандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания не отравили
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания, попавший 2 марта в больницу, не был отравлен. Об этом свидетельствует заключение, подписанное сегодня, 3 марта, 11 краснодарскими врачами. Диагноз Бжания — двусторонняя полисигментарная пневмония средней тяжести.
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Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка
В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Общество
Правительство ограничило вывоз из России медицинских масок
Правительство на фоне распространения коронавируса ограничило со 2 марта до 1 июня 2020 года вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования.
Общество
Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч
В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
Армия и оружие
Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место
Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
Общество
Вильфанд рассказал о непредсказуемой погоде 8 марта в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в Москве 8 марта будет непредсказуемой и переменчивой.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Музыка
Букмекеры отдали Little Big третье место на Евровидении
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Авто
Volkswagen сокращает производство лифтбека Skoda Rapid в Калуге
Изданию «Интерфакс» в беседе с представителем Volkswagen Group Rus удалось выяснить, что из-за нехватки задних фонарей от международного поставщика будут сокращены объемы производства автомобилей Skoda Rapid.
Общество
СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выдвинул предложение о закреплении в Конституции конфискации имущества как меры уголовного наказания.
Экономика
Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Происшествия
Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части.
Армия и оружие
ЦПВС опроверг заявления о «миллионных» потоках беженцев из Идлиба
Общество
Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом
Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.
Политика
Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».
Происшествия
В Адлере горит рынок на площади 500 квадратных метров
Пожарные тушат рынок в Адлере, где горит 500 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Интернет
Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp
В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.
Политика
В США подводят итоги первичных выборов
США подводят итоги "супервторника".
Общество
ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, следует из материалов базы «Электронное правосудие».
Кино
Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»
В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
Здоровье
Россиянам объяснили невозможность страхования от коронавируса
В соответствии с действующим законодательством, выявление коронавируса может быть реализовано только по ОМС, а государственными службами должны выполнять четко прописанный перечень инструкций действий при подозрения наличия у пациента заболевания COVID-2019.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).