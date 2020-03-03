Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания, попавший 2 марта в больницу, не был отравлен. Об этом свидетельствует заключение, подписанное сегодня, 3 марта, 11 краснодарскими врачами. Диагноз Бжания — двусторонняя полисигментарная пневмония средней тяжести.

Кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания не отравили

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