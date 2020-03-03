Политика

Lenta.ruLenta.ruВрачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах Краснодарского края. Отмечается, что пока сложно делать какие-либо прогнозы.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Источник рассказал об отравлении кандидата в президенты Абхазии

РИА Новости12:54

Источник назвал диагноз впавшего в кому лидера абхазской оппозиции

Газета.Ru13:49

Врачи заявили об отравлении кандидата в президенты Абхазии от оппозиции

Известия13:37

Стал известен диагноз впавшего в кому кандидата в президенты Абхазии

РЕН ТВ13:37

Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Lenta.ru15:46

Впавший в кому лидер абхазской оппозиции был отравлен

Взгляд.ру13:42

Кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжанию отравили неизвестным веществом

News.ru13:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Политика

Предвыборный штаб Трампа подал в суд на The Washington Post

Штаб кампании по переизбранию на второй срок действующего президента США Дональда Трампа подал в суд столичного округа Колумбия исковую жалобу на газету The Washington Post.
Российская газета 18:53
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новости о «Евровидении»

Группу Little Big, которая в мае отправится в Роттердам на «Евровидение», покинул пиар-менеджер и директор по развитию коллектива Андрей Орехов.
Shraibikus News 12:05
Общество

Пензенский экзорцизм и бреющий полёт Мантурова

НА 86 ЛЕТ Журналисты "Медузы" Максим Солопов и Кристина Сафонова выяснили, что некоторые фигуранты пензенского дела "Сети", скорее всего, совершили двойное убийство, похожее на ритуальную расправу, через которую проходят все революционные "кружки", начиная с так называемого "Нечаевского дела".
FreeLance Bureau 29 февраля в 17:15
Здоровье

Жителям Грузии рекомендовали отказаться от наличных из-за коронавируса

Минздрав Грузии в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа рекомендует гражданам стараться не использовать наличные деньги.
News.ru 11:30
Политика

Лавров заявил о ненужности «пустых» саммитов в «нормандском формате»

MFA Russia / via Globallookpress.com Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не считает нужным проводить "пустые" саммиты в "нормандском формате" (в них участвуют РФ, ФРГ, Франция и Украина), сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 07:35
Общество

У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус

Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Lenta.ru 13:21
Гаджеты

Невероятные 8192 ядра CUDA. Таким, судя по всему, будет новый монструозный GPU Nvidia

GV100 Напомним, на сегодняшний день в потребительском сегменте лидером по количеству ядер CUDA является Titan RTX с 4608 ядрами, а в целом самым монструозным GPU у Nvidia был и остаётся GV100 (поколение Volta) с 5376 ядрами CUDA.
iXBT.com 16:30
Происшествия

В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях

В Москве из школы №1415 уволят учительницу первого класса, которая на перемене включила в классе кварцевую лампу открытого типа и забыла вовремя ее выключить, сообщили в городском департаменте образования.
Интерфакс 02:40
Футбол

Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своими впечатлениями от результатов жеребьёвки Лиги наций — 2020/21.
RT на русском 13:40
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
Общество

Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы

Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
REGNUM 04:42
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем с Россией и Ираном по Сирии.
РИА Новости вчера в 06:24
Общество

Роскомнадзор составил протоколы на BBC World News

Роскомнадзор составил на BBC World News протоколы за нарушение российского законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 09:34
Происшествия

В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа

RT на русском 12:00
Здоровье

Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей

Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.
Известия 16:01
Культура

Грета Тунберг появится в фильме-концерте фестиваля «Утро Родины 2020»

Фестиваль многосерийных художественных фильмов "Утро Родины 2020" откроется необычным для подобного рода мероприятий шоу.
Kinonews.ru 12:35
Происшествия

Подросток застрелил отца в Забайкальском крае

РБК 04:14
Экономика

Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
REGNUM 18:20
Футбол

«Кальяри» уволил главного тренера Роландо Марана

Главного тренера Роландо Марана уволил футбольный клуб «Кальяри», 3 марта сообщает пресс-служба итальянской команды.
Красная весна 10:38
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM 17:58
Армия и оружие

Турция разместит дополнительные системы ПВО в Сирии

Анкара разместит в Сирии дополнительные системы ПВО.
Политика Сегодня 16:59
Хоккей

Скабелка о 0:3 от «Магнитки»: «Барыс» был не совсем готов к такой игре. Они здорово прессинговали»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Магнитки» (0:3, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
Sports.ru 12:10
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Игры

Capcom и Disney вернули в продажу ремейк «Утиных историй»

Capcom совместно с Disney вернули в продажу ремейк DuckTales, который в начале августа 2019 года убрали из магазинов с предварительно большими скидками.
Игромания.ру 13:06
Происшествия

Суд Петербурга отправил бизнесмена Израйлита под домашний арест

Во вторник, 3 марта, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга перевел Израйлита под домашний арест.
АиФ Санкт-Петербург 09:18
Транспорт

Заправят интеллектом: машины будут предупреждать о нарушениях ПДД

Известия 16:01
Происшествия

Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых

В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Экономика

Белоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти

Напомним, кризис в белорусском нефтехимическом комплексе возник после того, как Александр Лукашенко в конце 2019 года запретил подписывать контракты с российскими компаниями на поставку 24 млн т нефти в Белоруссию.
REGNUM 07:40
Армия и оружие

Украинская разведка выяснила предназначение Крыма

Разведчики пояснили, для чего Россией используется полуостров. Украинская разведка выяснила предназначение Крыма.
Piter.tv вчера в 23:22
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Протесты в АбхазииБольше новостей по теме
Главное