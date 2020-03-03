Политика

Lenta.ruLenta.ruВрачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах Краснодарского края. Отмечается, что пока сложно делать какие-либо прогнозы.
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