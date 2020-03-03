Политика
Lenta.ruВрачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах Краснодарского края. Отмечается, что пока сложно делать какие-либо прогнозы.
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Общество
Японцы за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране
На фоне ситуации с коронавирусом, японцы за сутки раскупили всю туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки в магазинах своей страны.
Гаджеты
10-нм настольных процессоров Intel, похоже, ждать не стоит
Речь идёт о 10-нанометровых процессорах, которые до сих пор обещают выпустить на рынок.
Технологии
В активном поиске: прорывная разработка найдет уязвимости в ПО
Разработка российских ученых позволяет находить уязвимые места в коде, которыми могут воспользоваться злоумышленники для взлома или нарушения работы любой программы, в том числе операционной системы (ОС).
Музыка
Яна Рудковская оценила шансы Little Big на «Евровидении»
Выбор Первым каналом эпатажной рейв-группы Little Big в качестве представителей от России на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" говорит о полной победе самобытного проекта над официальным шоу-бизнесом, заявила Яна Рудковская, продюсер певца Димы Билана, победившего на состязании в 2008 году.
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса
Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
Политика
В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом
Белоруссия отказалась открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом, говорится в ответах "Белавиа" и Белорусской железной дороги на письмо Белорусской общины Крыма.
Биатлон
Зайцева на слушаниях в CAS заявила, что никогда не принимала допинг
Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх в конце 2017 года, их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы.
Происшествия
В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула в школьном бассейне
Во время занятий по плаванию школьнице, находившейся в бассейне стало плохо. Преподаватель заметил и вытащил ее из воды.
Футбол
«Ювентус» – «Милан». Матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Италии приняли решение перенести ответный матч финала Кубка страны Ювентус Милан из-за угрозы распространения коронавируса.
Авто
Bentley представила новый Bentley Mulliner Bacalar
В задней части отличий гораздо больше — бампер изменен и получил диффузор, который оставляет место для прямоугольных выхлопных труб, тогда как прототип имел электрическую силовую установку с четырьмя двигателями, которые развили общую мощность 1340 л.с. Новый Bacalar — второй двухместный автомобиль компании с 1930 года.
Происшествия
Пензенский экзорцизм и бреющий полёт Мантурова
НА 86 ЛЕТ Журналисты "Медузы" Максим Солопов и Кристина Сафонова выяснили, что некоторые фигуранты пензенского дела "Сети", скорее всего, совершили двойное убийство, похожее на ритуальную расправу, через которую проходят все революционные "кружки", начиная с так называемого "Нечаевского дела".
Армия и оружие
Кузбасс впервые примет военные учения с участием восьми стран
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Кино
Сериал «Волшебники» будет закрыт после пятого сезона
Сериал «Волшебники», снятый по мотивам одноименной серии романов в жанре городского фэнтези от Льва Гроссмана, закроют после пятого сезона.
Политика
Трамп перечислил квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Общество
ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах
Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
Футбол
«Реал» и «Барселона» объявили составы на «Эль Класико»
Экономика
Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО
Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО Как выяснил "Ъ", промышленные потребители предлагают снизить доходность для проектов по модернизации ТЭС "РусГидро" на Дальнем Востоке до 9 – 10% с нынешних 12,5%.
Происшествия
Самолет S7 совершил экстренную посадку в Перми
Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Новосибирск-Москва совершил успешную посадку в международном аэропорту Пермь.
Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Музыка
Тейлор Свифт стала самым продаваемым исполнителем
Американская кантри-поп-певица Тейлор Свифт возглавила топ самых продаваемых исполнителей по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).
Политика
Штаб Трампа подал в суд на WP за ложь и клевету о «заговоре» с Россией
Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре с Россией.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку на фоне коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США решила сократить ключевую ставку с 1,5-1,75% до 1-1,25%, чтобы обезопасить американскую экономику от последствий вспышки нового коронавируса.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.